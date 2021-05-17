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Леди
Красота и здоровье
17 мая 21, 11:52
Ягода, замедляющая старение
черника
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Теперь исследователи обнаружили, что обычная черника помогает замедлить старение и продлить жизнь.
Эти ягоды содержат большое количество флавоноидов, которые борются с повреждениями ДНК и замедляют возрастные изменения в клетках мозга.

Многочисленные исследования показали, что черника защищает от окислительных и воспалительных реакций различные области мозга, помогая увеличить продолжительность жизни. В ходе одной из таких работ было установлено, что плодовые мухи живут на 14% дольше, если они ежедневно получают экстракт черники. Кроме того, насекомые показали лучший уровень активности. По мнению ученых, это связано с повышенной устойчивостью к окислительному стрессу. Такой феномен был вызван изменениями в экспрессии определенных генов.

Кроме того, ягоды способствуют усвоению сахара в клетках, которые преобразуют его в энергию.

Другое исследование показало, что пожилые люди лучше справлялись с когнитивными тестами, если каждый день они выпивали черничный сок. Ученые считают, что все дело в мощных антиоксидантах антоцианах, которыми богаты ягоды. Эти полифенолы уменьшают воспаление, помогают нейронам общаться и регулируют процесс использования мозгом глюкозы.

Источник: https://changeua.com/
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