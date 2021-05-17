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Леди
Красота и здоровье
17 мая 21, 11:54
Польза корицы для профилактики диабета
корица
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Корица – специя с пряным ароматом, которая по популярности не уступает ни одной другой в кулинарии.
Ее можно добавлять практически везде. Именно эта восточная приправа придает выпечке и десертам неповторимый сладко-древесный аромат.

Кроме приятного вкуса и нежного и одновременно пикантного аромата, которые корица придает кулинарным шедеврам, эта специя несет много преимуществ для здоровья.

Этот ароматный коричневый порошок является отличным помощником в борьбе с лишним весом. Корица, в частности, ускоряет обменные процессы и улучшает работу кишечника. Таким образом, пища быстро переваривается и не успевает отложиться в жировых тканях. Более того, корица ускоряет переработку сахаров и стимулирует очищение организма от токсинов и шлаков.

Еще одно свойство корицы для нормализации веса – способность снижать уровень холестерина. Пряность контролирует рост жировых клеток в организме, помогает оперативно использовать их на производство энергии.

Специя также полезна во время лечения ОРВИ и гриппа. Лечебная смесь из корицы с медом является одним из наиболее эффективных и вкусных способов лечения простудных заболеваний.

Источник: https://changeua.com/
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