Польза корицы для профилактики диабета

Ее можно добавлять практически везде. Именно эта восточная приправа придает выпечке и десертам неповторимый сладко-древесный аромат.





Кроме приятного вкуса и нежного и одновременно пикантного аромата, которые корица придает кулинарным шедеврам, эта специя несет много преимуществ для здоровья.





Этот ароматный коричневый порошок является отличным помощником в борьбе с лишним весом. Корица, в частности, ускоряет обменные процессы и улучшает работу кишечника. Таким образом, пища быстро переваривается и не успевает отложиться в жировых тканях. Более того, корица ускоряет переработку сахаров и стимулирует очищение организма от токсинов и шлаков.





Еще одно свойство корицы для нормализации веса – способность снижать уровень холестерина. Пряность контролирует рост жировых клеток в организме, помогает оперативно использовать их на производство энергии.





Специя также полезна во время лечения ОРВИ и гриппа. Лечебная смесь из корицы с медом является одним из наиболее эффективных и вкусных способов лечения простудных заболеваний.



