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Леди
Красота и здоровье
17 мая 21, 11:56
Список полезных жиров, незаменимых для здоровья
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Жиры бывают вредные и полезные. Чтобы оставатися здоровыми, тактика простая: убираем из рациона вредные, добавляем полезные. ﻿
Об рассказала эндокринолог Катерина Григорьева, сообщает РБК-Украина.

К чему приводит диета с пониженным потреблением правильных жиров:

Аменорея у женщин.
Сухость кожи, волос, слизистых, преждевременное старение и образование морщин.
Зуд и усталость глаз.
Ожирение, т. к. при недостатке жиров в рационе вы перебираете с углеводами.
Сложности с зачатием у женщин, если содержание жира в организме меньше 18%.
Плохое усвоение жирорастворимых витаминов.
Снижение выработки сурфактанта, осуществляющего защитную и дыхательную функцию в легких на уровне альвеол.
Падение работоспособности, концентрации внимания, проблемы со сном.
У детей задержка роста и полового развития.

Трансжиры и продукты, их содержащие, стоит из рациона убрать.

А также значимо ограничить употребление растительных масел, у которых соотношение Омега 3 жирных кислот к Омега 6 более, чем 1:4.

Продукты, содержащие насыщенные жиры, приветствуются, но они должны быть цельными и занимать не весь объем суточного жира, а лишь его часть.

- Мясо (говядина, телятина, баранина и т. д.).
- Субпродукты.
- Сало и животный жир.
- Жирные сливки, сливочное и топленое масло.
- Выдержанный твердый сыр.
- Кокос и продукция из него.
- Какао-масло.

Ежедневно в рационе обязательно должны быть моно- и полиненасыщенные жиры.

Не вредят фигуре, незаменимы для здоровья: эндокринолог дала список полезных жиров

Список полезных жиров, которые нужны каждый день
Авокадо.
Растительные масла с оптимальным соотношением Омега 3 и 6 жирных кислот. Оптимально сыродавленные.
Оливковое масло.
Орехи и семечки (особенно лен и чиа) и мука из них.
Оливки..
Жирные сорта рыбы и морепродукты.
Яйца.

Источник: https://kurs.com.ua/
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