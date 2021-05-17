Список полезных жиров, незаменимых для здоровья

Об рассказала эндокринолог Катерина Григорьева, сообщает РБК-Украина.





К чему приводит диета с пониженным потреблением правильных жиров:





Аменорея у женщин.

Сухость кожи, волос, слизистых, преждевременное старение и образование морщин.

Зуд и усталость глаз.

Ожирение, т. к. при недостатке жиров в рационе вы перебираете с углеводами.

Сложности с зачатием у женщин, если содержание жира в организме меньше 18%.

Плохое усвоение жирорастворимых витаминов.

Снижение выработки сурфактанта, осуществляющего защитную и дыхательную функцию в легких на уровне альвеол.

Падение работоспособности, концентрации внимания, проблемы со сном.

У детей задержка роста и полового развития.





Трансжиры и продукты, их содержащие, стоит из рациона убрать.





А также значимо ограничить употребление растительных масел, у которых соотношение Омега 3 жирных кислот к Омега 6 более, чем 1:4.





Продукты, содержащие насыщенные жиры, приветствуются, но они должны быть цельными и занимать не весь объем суточного жира, а лишь его часть.





- Мясо (говядина, телятина, баранина и т. д.).

- Субпродукты.

- Сало и животный жир.

- Жирные сливки, сливочное и топленое масло.

- Выдержанный твердый сыр.

- Кокос и продукция из него.

- Какао-масло.





Ежедневно в рационе обязательно должны быть моно- и полиненасыщенные жиры.





Не вредят фигуре, незаменимы для здоровья: эндокринолог дала список полезных жиров





Список полезных жиров, которые нужны каждый день

Авокадо.

Растительные масла с оптимальным соотношением Омега 3 и 6 жирных кислот. Оптимально сыродавленные.

Оливковое масло.

Орехи и семечки (особенно лен и чиа) и мука из них.

Оливки..

Жирные сорта рыбы и морепродукты.

Яйца.



