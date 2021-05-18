Разрушен один из самых популярных мифов о похудении

В отличие от многих популярных методов похудения, ограниченные во времени едоки уделяют столько же внимания тому, сколько они едят, как и тому, что они едят. Считается, что, если вы ограничите потребление пищи в течение определенного периода времени, вы сможете лучше контролировать потребление калорий.





Один из самых распространенных советов: есть больше в начале дня, чем в конце дня. Фактически, одно большое исследование, посвященное людям с диабетом 2 типа, показало, что обильный завтрак и обед без ужина связаны с потерей веса.





Но новое исследование пролило холодную воду на эту конкретную тактику, касающуюся потери веса.





«Мы долгое время задавались вопросом, влияет ли дневной прием пищи на то, как организм использует и сохраняет энергию», — говорит Ниса М. Марутур, доктор медицинских наук, доцент медицины, эпидемиологии и медсестринского дела Университета Джона Хопкинса и ведущий автор исследования. «Большинство предыдущих исследований не контролировали количество калорий, поэтому было неясно, ели ли люди, пропускающие ужин, меньше калорий. В этом исследовании мы изменили только время приема пищи».





Исследователи обнаружили, что ограниченное по времени питание, при котором участники с избыточным весом переносили основную часть своего потребления калорий на утро и обед, не худели.





«Мы думали, что эта группа потеряет больше веса», — заметил Марутур. «Тем не менее, этого не произошло. Мы не увидели никакой разницы в потере веса у тех, кто ел большую часть своих калорий раньше и позже в тот же день. Мы также не заметили никакого влияния на кровяное давление».





В исследовании участвовал 41 взрослый с избыточным весом в течение 12 недель. С демографической точки зрения участниками были в основном женщины (90 процентов) со средним возрастом 59 лет. Примерно половина испытуемых съела 80 процентов своих калорий к 13 часам дня, в то время как остальные ели более нормально и потребляли половину своих калорий во время ужина после 17:00.



