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Леди
Красота и здоровье
18 мая 21, 10:56
Эпидемиолог предупредила об опасности кондиционеров
кондиционер
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Летом кондиционер в помещении может спровоцировать ряд заболеваний.
Об этом предупредила врач-эпидемиолог Дарья Тихонова, уточнив, что это возможно в случае неправильной эксплуатации прибора, а также при отсутствии своевременной очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.

Кондиционер может спровоцировать обострение фарингита, хронического ринита, конъюнктивита, заболевания органов дыхания и слизистых оболочек глаз, вызвать ангину, аллергию или легионеллез.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, эпидемиолог порекомендовала не находиться в помещении с включенным кондиционером весь день, а также не устанавливать температуру ниже 18 градусов. По словам Тихоновой, оптимальная температура - 21-23 градуса. Разницу между температурой внешней среды и в помещении желательно сохранять не более 10 градусов.

"Если на улице в тени 34 градуса, значит комфортная температура воздуха в помещении составит 24 градуса", - пояснила врач.

Также рекомендуется применять максимально возможные режимы естественной вентиляции. Постоянное проветривание помещений снижает риск распространения инфекций.

Источник: https://kurs.com.ua/
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