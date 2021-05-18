7 продуктов, которые помогут избавиться от отеков

Чтобы избавиться от отеков, нужно убрать лишнюю воду. Диетологи рассказали, какие продукты помогут в этом деле.





Прежде чем ознакомиться со списком продуктов, которые могут помочь убрать отеки, давайте разберемся в причинах появления припухлостей.





Развитию отека способствуют разные факторы, вызванные перебоями в работе организме. В первую очередь это изменение биохимического состава плазмы крови и тканевой жидкости, гормональные сбои, проницаемость капилляров, нарушение оттока венозной крови или газообмена.





Еще причинами отечности могут быть проблемы с работой почек, сердечная недостаточность, малоподвижный образ жизни, травма и т.п. Если отечность не проходит длительное время, стоит обратиться к врачу для диагностики.





Если проблем со здоровьем нету, диетологи советуют добавить в рацион некоторые продукты. Они помогут вывести лишнюю жидкость и уменьшить отечность.





Зелень: петрушка, укроп, лук.





Травы. Этому могут сборы трав и ягод. Идеально подойдут брусника, шиповник, чай из березовых почек, календулы и ромашки.





Белковые продукты : постное мясо и птица, молочные продукты с низким уровнем жирности (2-5%), рыба, морепродукты и яйца.





Продукты с витамином D : рыба, сельдь, печень трески, рыбий жир, сыры твердых сортов. При этом важно соблюдать меру — употреблять не больше 160 грамм рыбы и 50 грамм сыра — 1-2 раза в неделю.

Продукты с витамином С : 1 цитрусовый фрукт в день, болгарский перец, яблоко, цветная или белокочанная капуста. Зимой идеальным вариантом станет квашенная.





Вода. Рекомендуется пить воду во время еды, особенно если вы едите что-то сухое.





Соль . Не стоит полностью отказываться от соли в рационе. В небольшом количестве она полезна для здоровья. Дефицит натрия может заставить организм удерживать соль из любой поступающей пищи, что приведет к задержке воды и отекам.





Берегите здоровье!



