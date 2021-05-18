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Леди
Красота и здоровье
18 мая 21, 11:01
7 продуктов, которые помогут избавиться от отеков
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Отеки появляются по причине скопления избыточной жидкости в органах и внеклеточных тканевых пространствах организма.
Чтобы избавиться от отеков, нужно убрать лишнюю воду. Диетологи рассказали, какие продукты помогут в этом деле. 

Прежде чем ознакомиться со списком продуктов, которые могут помочь убрать отеки, давайте разберемся в причинах появления припухлостей. 

Развитию отека способствуют разные факторы, вызванные перебоями в работе организме. В первую очередь это изменение биохимического состава плазмы крови и тканевой жидкости, гормональные сбои,  проницаемость капилляров, нарушение оттока венозной крови или газообмена. 

Еще причинами отечности могут быть проблемы с работой почек, сердечная недостаточность, малоподвижный образ жизни, травма и т.п. Если отечность не проходит длительное время, стоит обратиться к врачу для диагностики. 

Если проблем со здоровьем нету, диетологи советуют добавить в рацион некоторые продукты. Они помогут вывести лишнюю жидкость и уменьшить отечность. 

Зелень: петрушка, укроп, лук. 

Травы. Этому могут сборы трав и ягод. Идеально подойдут брусника, шиповник, чай из березовых почек, календулы и ромашки. 

Белковые продукты: постное мясо и птица, молочные продукты с низким уровнем жирности (2-5%), рыба, морепродукты и яйца. 

Продукты с витамином D: рыба, сельдь, печень трески, рыбий жир, сыры твердых сортов. При этом важно соблюдать меру — употреблять не больше 160 грамм рыбы и 50 грамм сыра — 1-2 раза в неделю.
 
Продукты с витамином С: 1 цитрусовый фрукт в день, болгарский перец, яблоко, цветная или белокочанная капуста. Зимой идеальным вариантом станет квашенная.

Вода. Рекомендуется пить воду во время еды, особенно если вы едите что-то сухое. 

Соль. Не стоит полностью отказываться от соли в рационе. В небольшом количестве она полезна для здоровья. Дефицит натрия может заставить организм удерживать соль из любой поступающей пищи, что приведет к задержке воды и отекам. 

Берегите здоровье!

Источник: https://www.moirebenok.ua/
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