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Леди
Красота и здоровье
18 мая 21, 11:05
Добавка, которая способна сделать чай максимально полезным
чай
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Чай — один из самых популярных и вкусных напитков в мире, который обладает целым рядом полезных свойств.
Но эксперты рекомендуют добавлять в него корицу, утверждая, что эта добавка максимально усилит его пользу для здоровья. 

Исследования показали, что употребления чая с корицей помогает нормализовать уровень сахара в крови. Это, как полагают эксперты, вызвано снижением чувствительности к инсулину. Также напиток поможет в борьбе с лишними килограммами, потому что корица ускоряет метаболизм, стимулирует пищеварение и минимизирует скопление шлаков и токсинов в организме. 

Еще одно исследование показало, что чай с добавлением этой пряности помогает снижать уровень "вредного" холестерина, улучшая тем самым работу сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление этого напитка уменьшает риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и других проблем со здоровьем. 

Также эксперты отметили, что чай с корицей укрепляет иммунную систему, потому что пряность обладает противовирусным и антисептическим действием. А на фоне пандемии коронавируса это очень актуально.

Напомним, что утром медики рекомендуют пить травяной чай из лемонграсса, вместо кофе, газировки и фруктовых соков. Специалисты отмечают, что этот напиток, выпитый с утра, помогает улучшить работу практически всех систем организма.

Источник: https://kurs.com.ua/
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