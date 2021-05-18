Добавка, которая способна сделать чай максимально полезным

Но эксперты рекомендуют добавлять в него корицу, утверждая, что эта добавка максимально усилит его пользу для здоровья.





Исследования показали, что употребления чая с корицей помогает нормализовать уровень сахара в крови. Это, как полагают эксперты, вызвано снижением чувствительности к инсулину. Также напиток поможет в борьбе с лишними килограммами, потому что корица ускоряет метаболизм, стимулирует пищеварение и минимизирует скопление шлаков и токсинов в организме.





Еще одно исследование показало, что чай с добавлением этой пряности помогает снижать уровень "вредного" холестерина, улучшая тем самым работу сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление этого напитка уменьшает риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и других проблем со здоровьем.





Также эксперты отметили, что чай с корицей укрепляет иммунную систему, потому что пряность обладает противовирусным и антисептическим действием. А на фоне пандемии коронавируса это очень актуально.





Напомним, что утром медики рекомендуют пить травяной чай из лемонграсса, вместо кофе, газировки и фруктовых соков. Специалисты отмечают, что этот напиток, выпитый с утра, помогает улучшить работу практически всех систем организма.



