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Леди
Красота и здоровье
19 мая 21, 10:41
Главные плюсы танцев для здоровья
танец
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Существует огромное количество видов танца от бальных до самых современных в стиле техно.
Танец всегда был частью человеческой культуры, ритуалов и праздников, это великолепный способ укрепить физическую активность и получить немало преимуществ для здоровья.

Танцы являются прекрасным и приятным для многих способом сохранять физическую форму, которая подходит для людей всех возрастов, веса и состояния здоровья. В зависимости от физического состояния мы можем практиковать танцы от самых медленных до наиболее интенсивных. Не следует забывать о большом списке преимуществ для телесного и психического здоровья, которые дарят танцы.

К ним относятся улучшение состояния сердца и лёгких, укрепление мышечной силы, выносливости и моторики, повышение мышечного тонуса и аэробной формы. Регулярные занятия танцем позволяют эффективно управлять своим весом, танцоры имеют более крепкие кости, у них снижен риск остеопороза. У любителей танцев наблюдаются более развитая координация движений, ловкость и гибкость, а также улучшенный баланс и пространственное восприятие.

В целом, посещающие уроки танцев имеют повышенную физическую уверенность и улучшенное функционирование мозга. Также они могут похвастаться укреплением общего самочувствия и отдельно психологического здоровья. Танцоры обретают большую уверенность в себе, у них вырабатывается чувство собственного достоинства. Наконец еще одним несомненным преимуществом танцев можно назвать расширение круга общения — это один из видов профилактики старческого слабоумия.

Источник: https://newsyou.info/
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