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19 мая 21, 10:58
Медики назвали симптомы больной печени
Первым сигналом проблем с печенью становится боль в верхней части живота с правой стороны. При обнаружении такого признака, нужна консультация с врачом как можно быстрее.
Медики объясняют, что здоровая печень помогает организму бороться с инфекциями, очищает кровь и ее работа важна при обмене веществ. На какие симптомы стоит обратить внимание.
Боль в печени может появляться по разным причинам и самое важное – выяснить, что скрывается за этой болью, чтобы провести правильное лечение и избежать серьезных последствий. Боль может быть тупая, неспецифическая, а может быть острая и сильная. Иногда она отдает в спину и боль в печени часто путают с болями в животе, почке и в правом плече. Также боль в печени может быть сигналом о проблемах в других органах человека. Игнорирование такой боли может привести к неправильному функционированию печени и даже к ее отказу.
Симптомы могут не проявляться до тех пор, пока ситуация не станет опасная и очень важно знать, какие сигналы подает организм, когда проблемы с печенью начинают прогрессировать.
Обратите внимание на такие симптомы:
Сильная боль, особенно в животе
Высокая температура
Темная моча
Бледный, кровянистый или смолистый кал
Тошнота и рвота
Потеря веса
Желтоватая кожа
Сильная чувствительность при прикосновении к животу
Опухоли в животе, на ногах или лодыжках
Зуд кожи
Хроническая усталость
Потеря аппетита
Заболеваний печени может быть много, например, холангит, гепатит, абсцесс печени, цирроз, синдром Бадда-Киари и многие другие. Правильный диагноз может установить врач и специальное обследование, которое должно включать:
- анализы крови для оценки функции печени или выявления конкретных проблем с печенью или генетических состояний
- визуализационные тесты, такие как компьютерная томография, МРТ и ультразвук для оценки повреждения печени
- анализ тканей, который включает взятие образца ткани из печени для лабораторного исследования
Некоторые проблемы можно решить с помощью изменения образа жизни, смены диеты и воздержанием от алкоголя. В некоторых случаях нужно хирургическое вмешательство или специальная медикаментозная терапия.
Источник: https://changeua.com/