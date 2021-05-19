Кофе для похудения: как лучше пить

Результат усилий по похудению может во многом зависеть от того, насколько быстро или медленно осуществляются процессы метаболизма. Полученные учеными данные свидетельствуют, что кофе является одним из эффективных естественных активаторов обмена веществ. Согласно недавнему исследованию (результаты опубликовал журнал Food Science and Nutrition),





«кофеин в целом помогает сбалансировать ИМТ и эффективно ускоряет метаболизм».





По мнению авторов работы, данное свойство кофе обеспечивается высоким уровнем антиоксидантов, конкретно полифенолов.





Как же лучше пить кофе, чтобы попытка похудения была как можно более результативной? Ученые дают следующие советы.





Пить перед тренировкой. Если пить кофе примерно за 30 минут до тренировки, это способствует более быстрой потере жира, давая сразу много энергии для интенсивного потоотделения.





… перед едой. Главное правило снижения веса таково: нужно сжигать больше калорий, чем потреблять. Кофе помогает достичь этой цели. Потребление кофеина снижает аппетит, и если выпить чашку кофе незадолго до еды, это позволяет быстрее насыщаться и испытывать потребность в меньшем количестве пищи.





… без сахара. Если вы предпочитаете кофе в пакетиках с сахаром или сливочной пеной, подумайте о том, чтобы поменять свою привычку. Для похудения оптимально подходит натуральный черный кофе без какого-либо подслащения. Чтобы смягчить его действие на желудок, можно добавить немного молока – и все.





Также лучше не употреблять более 2-3 чашек в день, поскольку чрезмерное употребление кофеина может создавать проблемы с засыпанием.



