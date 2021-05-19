Диетолог назвала плюсы и минусы экспресс-диет

Часто девушкам нужно привести себя в форму за достаточно короткий промежуток времени, перед каким-то важным мероприятием — корпоративом, свиданием, днем ​​рождения подруги. И тогда все начинают экспериментировать с быстрыми и низкокалорийными диетами. Чем грозят экспресс-диеты, а кому и в каком случае можно ими пользоваться, рассказала диетолог Инна Григоренко.





Угроза экспресс-диет: мнение диетолога Инны Григоренко





В своей практике я не использую экспресс-диеты. Потребность в очень быстром похудении может возникнуть по медицинским показаниям и тогда применяются индивидуальные планы. Во всех остальных случаях лучше определить проблемы, которые нужно решить, и составить план питания и модификации образа жизни на длительное время.





Сбросить вес — не то же, что выбросить тяжелую ношу. Жировые отложения формировались не один день. И они не растворяются, а подвергаются метаболизму. При значительном ограничении калорийности пищи в первую очередь в организме используются запасы глюкозы и гликогена, замедляется обмен веществ. Уменьшается масса мышц и воды. А запасы жира начинают использоваться несколько позже. Над выведением продуктов его распада работают системы выделения, которые могут нагрузиться чрезмерно. Но это — не единственная проблема. Экспресс-диеты могут привести к дефициту питательных веществ, витаминов и микроэлементов. При таких условиях появляется усталость, головокружение, раздражительность, головная боль, нарушение сна, то есть, качество жизни ухудшается. Более того, резкое ограничение количества и набора продуктов может привести к появлению сильного неконтролируемого голода и к перееданию. У некоторых людей могут развиться или усилиться расстройства пищевого поведения. Совокупность причин приводит к тому, что кратковременные диеты в большинстве заканчиваются набором веса более предыдущую. Безопасным считается похудения до 900 г в неделю. Хотя в случаях выраженного ожирения возможна потеря веса без вреда для здоровья, превышающая эти значения.





Самые популярные экспресс-диеты среди украинок и их риски





Мы попросили диетолога также прокомментировать риски, минусы и плюсы самых популярных экспресс-диет среди украинок.





Голливудская диета популярна среди заморских звезд. Она состоит из двух этапов: в первом в течение 2 дней используются специальные фруктово-овощные концентраты, вода. Калорийность рациона — 400 ккал. Во время второго этапа в течение месяца предлагается воздержаться от красного мяса, молочных продуктов, сахара, диетических газированных напитков, соленых закусок, жирной пищи и сладостей, не есть после 18 часов. Заменить один прием пищи специальным продуктом.





Резюме диетолога Григоренко: Эта диета не формирует здоровых привычек. Содержит мало белка и жиров. Не исследовалась учеными. Противопоказана беременным, кормящим грудью, больным сахарным диабетом, лицам, принимающим лекарства или тем, кто имеет острые или обострения хронических заболеваний.





Капустная диета считается модной, приобрела популярность еще в 80-е годы и используется до сих пор. Автор диеты неизвестен. Ее суть заключается в том, что нужно есть большое количество капусты в течение семи дней с добавлением, по разным источникам, одного из продуктов: мяса птицы или говядины, нежирного молока, коричневого риса, овощей и фруктов.





Резюме диетолога Григоренко: Нет какого-то единого подхода к количеству продуктов. Диета не исследовалась учеными, достоверных данных о ее эффективности нет. Капуста — низкокалорийный продукт, поэтому при ее использовании можно предположить возможность снижения веса. Но рацион беден на белок, клетчатку, витамины и минералы, жиры. Поэтому может сопровождаться слабостью, усталостью. Диета не формирует здоровые привычки. Может быть использована только в течение недели. Высокий риск набора веса после окончания плана.





Японская диета состоит из простых блюд из рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов, риса, сои, с минимальным количеством животного белка, добавленного сахара, жира, приправ. Такая пища содержит достаточное количество питательных веществ, витаминов и минералов.





Резюме диетолога Григоренко: Может быть рекомендована к длительному использованию.





Бразильская диета на основе фруктов, овощей и овощных супов бедная белком, богатая углеводами.





Резюме диетолога Григоренко: Диета поможет уменьшить количество мышц, а не жира. Не советую использовать с целью похудения.





Интервальная диета или трехдневная. Она длится 9 дней, но делится на три этапа по три дня, когда ты ешь рис, картофель и овощи. Во время нее можно пить только чистую воду.





Резюме диетолога Григоренко: Диета бедна белком, богатая углеводами. Не советую.





Гречневая диета обычно длится одну или две недели, во время которых ты можешь похудеть на 4 или 8 килограммов соответственно. В течение всего срока ты питаешься гречневой кашей, предварительно залитой горячей водой.





Резюме диетолога Григоренко: Диета бедна белком, богатая углеводами. Кроме того, имеет дополнительные ограничения одним продуктом. Не советую.





Диета на супе базируется на различных супах, в том числе и супе-пюре. Главное, чтобы этот суп был не из картофеля или бобовых и не содержал сливочного масла и специй, хлеб нужно также исключить. Продолжительность – 7 дней, потеря в весе до 4 килограммов.





Резюме диетолога Григоренко: Диету на супах тяжело оценить, все зависит от набора продуктов в супе.





Диета топ-моделей сроком 3 дня, похудеть можно на 3, иногда 5 килограммов. Диета считается тяжелой, так как ешь ты только одно яйцо и 300 г творога в день, не ужинаешь и пьешь только воду.





Резюме диетолога Григоренко: Диета топ-моделей очень низкокалорийная. Тяжело соблюсти. Похудеть можно, но здоровые привычки не сформируются. Возможен набор веса после окончания программы. Не советую.





Кефирная диета длится 7 дней, и на ней можно потерять 4-5 килограммов. Ежедневно нужно выпивать полтора литра нежирного кефира.





Резюме диетолога Григоренко: Кефирная диета низкокалорийная. Тяжело соблюсти. Похудеть можно, но здоровые привычки не сформируются. Возможен набор веса после окончания программы. Не советую.





Диета на свежевыжатых соках обеспечит быстрое похудение, но выдержать ее непросто. Свежевыжатый сок из апельсинов, грейпфрутов и лимонов нужно пить три раза в день. В остальное время пить воду. Обычно диета длится до 3-х дней, и сбросить на ней можно до 3 килограммов.





Резюме диетолога Григоренко: не советую.





