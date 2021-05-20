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Леди
Красота и здоровье
20 мая 21, 11:35
Характерные симптомы аллергии
аллергия
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Весна - прекрасная пора. Все вокруг расцветает, пахнет и радует глаз. Но не аллергикам.
Популярный украинский доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказал, как же отличить обычный насморк от аллергии.

Врач назвал 5 самых распространенных симптомов, которые помогут Вам определить, действительно ли у Вас аллергия. Наиболее типичными симптомами аллергии являются:

- Со стороны дыхательных путей: заложенность носа, насморк, чихание, кашель, осиплость голоса, затрудненное дыхание.

- Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, боли в животе, понос.

- Кожные: зуд, покраснение, сыпь, отечность со стороны глаз, слезотечение, покраснение, зуд, жжение.

- Другие: отек губ, языка, лица, шеи, слабость, бледность, расстройства сознания, головокружение, снижение артериального давления, холодный пот.

Источник: https://kurs.com.ua/
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