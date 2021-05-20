Характерные симптомы аллергии

Популярный украинский доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказал, как же отличить обычный насморк от аллергии.





Врач назвал 5 самых распространенных симптомов, которые помогут Вам определить, действительно ли у Вас аллергия. Наиболее типичными симптомами аллергии являются:





- Со стороны дыхательных путей: заложенность носа, насморк, чихание, кашель, осиплость голоса, затрудненное дыхание.





- Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, боли в животе, понос.





- Кожные: зуд, покраснение, сыпь, отечность со стороны глаз, слезотечение, покраснение, зуд, жжение.





- Другие: отек губ, языка, лица, шеи, слабость, бледность, расстройства сознания, головокружение, снижение артериального давления, холодный пот.



