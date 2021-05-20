Как бороться с утренними отеками лица

Разберемся, что нужно, а что категорически нельзя делать перед сном, чтобы на утро проснуться без отеков.





Почему мы отекаем по утрам?





Среди самых распространенных причин утренних отеков выделяют:





1.Переедание на ночь. Поздний плотный ужин мешает организму полноценно отдыхать во время сна, а это может вызвать отеки.





2. Сладости в вечернее время. Оказывается, скачку инсулина, которые вызывает сахар, могут провоцировать утреннюю отечность. В идеале — воздержитесь от любой пищи как минимум за 2 часа до сна, но если хочется перекусить, съешьте овощей или вареное яйцо. Сладости, в том числе фрукты, могут спровоцировать утреннюю отечность.





3. Молочные продукты на ужин. Если вы склонны к утренним отекам, перенесите вечерний творог или кефир на первую половину дня. Лактоза и натрий, которые содержатся в молочных и кисломолочных продуктах, провоцируют задержку жидкости.





4. Предменструальный синдром. Перед критическими днями и во время месячных, женщины часто страдают от сильной задержки жидкости в организме. Задержка воды может увеличивать вес тела до 6 кг. Не стоит предаваться панике, постепенно вес придет в норму, а отеки спадут. Если вы склонны к задержке жидкости в этот период, то надо скорректировать питание, уменьшить количество соли, соблюдать правильный режим спортивных тренировок и питья.





5. Хроническое недосыпание. Несколько недель недосыпа гарантируют заплывшее лицо. А если недосыпали несколько ночей подряд, а потом уснули, чуть ли не на сутки, то проснетесь с еще более сильной отечностью. Происходит сбой гормональной саморегуляции организма. Помните: один долгий сон проблему не исправит, придется восстанавливать естественный режим.





6. Недостаточное употребление воды. Часто склонный к утренним отекам человек наоборот старается пить меньше. На самом деле нехватка чистой воды провоцирует отеки сильнее, чем ее переизбыток. Организм включает аварийный режим – чем больше воды не хватает для нормальной работы органов и систем, тем больше он пытается запасти ее впрок.





7. Заболевания. Любые сбои в работе сердца, сосудов, щитовидной или поджелудочной железы, мочеполовой системы, будут отражаться на лице. При возникновении отечности, которая не регулируется питанием и правильным образом жизни, необходимо записаться на прием к врачу, который установит диагноз и назначит лечение.





Чтобы на утро просыпаться хорошо отдохнувшим и не наблюдать в зеркале лицо китайского пчеловода, откажитесь от таких продуктов перед сном:





полуфабрикаты – все колбасные изделия, котлеты, тефтели и прочие блюда быстрого приготовления, в избытке имеют соль, пряности, и другие добавки и усилители вкуса, которые задерживают воду;

консервация – либо пересолено, либо переслащено, а потому ее стоит не есть на ужин;

фастфуд – очень много натрия, который накапливает воду;

газообразующие продукты – капуста, редис, кукуруза и другие овощи, вырабатывают кишечные газы, провоцирующие отечность;

алкогольные напитки – каждая молекула спирта удерживает несколько молекул воды.





Продукты, которые помогают устранять отечность





Регулярные отеки по утрам должны настораживать – чаще всего они свидетельствуют о начавшемся заболевании. Но если врач не выявил расстройства организма, то от отечности вполне по силам избавиться самостоятельно. Необходимо только наладить питание и включить в повседневный рацион некоторые полезные продукты:





Гречка. Стакан вареной крупы, в которую не добавляли много соли и специи, будет прекрасной альтернативой плотному ужину. Хорошо помогает бороться с отеками, поэтому ее часто включают в рацион беременных женщин.





Болгарский перец. Богат минералами, калием и магнием, витамином С, отлично выводит лишнюю жидкость.





Огурцы. Лучше употреблять в свежем виде, можно в салатах с зеленью или другими овощами. В экстренном случае, когда надо очень быстро привести лицо и фигуру в норму, можно пить огуречный сок – 2-3 раза в день за полчаса до еды.





Яблоки. Способствуют быстрому снижению веса и выведению лишней жидкости. Можно провести разгрузочные дни.





Ягоды. Прекрасно устраняют отечность, за счет содержащихся в них антиоксидантов. Чемпионы по избавлению отеков среди ягод — малина, вишня, черешня и земляника.





Петрушка. Лидер по борьбе с отеками. Устраняет и при добавлении в еду, и снаружи – в виде маски.





Клюква. Рекордсмен по полезным качествам. Горсть ягод или полстакана морса выведет лишнюю жидкость не только по утрам, но и при воспалительных заболеваниях и простудах. А заодно насытит организм витаминами и снизит температуру.





Курага. Сушеные абрикосы обладают слабительными свойствами и оказывают мочегонное воздействие. Но курага противопоказана при аллергиях, астме, гипотонии и некоторых других заболеваниях.





Баклажаны. Отлично впитывают лишнюю жидкость и выводят соли из организма.





Что делать, если проснулись с отеками





Массаж лица

Чтобы разогнать застоявшуюся жидкость, выполните несколько простых массажных движений. Рекомендуется предварительно нанести на лицо крем или масло, чтобы пальцы лучше скользили. Осторожно проведите кончиками пальцев горизонтально цифру 8, очерчивая контуры глаз. Сделайте десять таких движений, без сильного надавливания. Затем сомкните пальцы обеих рук и подтягивайте кожную складку от подбородка к височным областям (10-15 раз). Теперь разгладьте лоб – двумя указательными пальцами, сильно надавливая от середины к вискам. Напоследок следует помассировать область начала роста волос и умыться прохладной водой.





Массаж шеи и волосистой части головы

Через шею проходит лимфоток к лицу, именно здесь возникают застои. Чтобы «отжать» утренний отек, хорошо разомните шею, двигаясь снизу вверх. Затем следует кончиками пальцев хорошенько подвигать кожу на голове, чтобы обеспечить приток крови и стимулировать кровоснабжение.





Лечение чаем

Специалисты рекомендуют один раз в день устроить себе чайную церемонию. Есть множество травяных сборов, которые обладают мочегонным эффектом. Такие процедуры следует делать каждый день в течение трех недель, затем нужен перерыв, чтобы не вымывать из организма полезные вещества. Перед началом лечения нужно проконсультироваться с врачом.





Соблюдение режима сна

Можно сидеть на бессолевых диетах, заниматься массажами и другими процедурами, но если регулярно не высыпаться, то утренняя отечность никуда не денется. Нужен крепкий продолжительный ночной отдых в течение 7-8 часов и засыпание до полуночи, тогда утренние отеки исчезнут.



