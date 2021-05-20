Простой способ отказа от курения

Как рассказал специалист, каждый раз, когда возникает желание покурить, человеку следует проводить какой-нибудь полезный ритуал. Например, можно выпить стакан воды или съесть фрукт.





Замена вредной привычки на хорошую поможет мозгу избавиться от зависимости. При этом следует помнить, что первый этап «прощания» с курением занимает около 4 недель, а на весь процесс потребуется в среднем не менее 8 месяцев.





Если обратиться к профильному специалисту, избавиться от пристрастия к табаку можно быстрее. Напомним, курение крайне негативно влияет на здоровье человека.





Оно вызывает три серьезных заболевания – онкологию легких, хронический бронхит и коронарную болезнь. Причем, от курения страдают практически все органы и системы.





Напомним, головные боли и ощущение тяжести нередко возникают во время похолодания и провоцируют их, как правило, вредные привычки или неправильный график и рацион.



