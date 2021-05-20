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Леди
Красота и здоровье
20 мая 21, 11:44
Простой способ отказа от курения
курение
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Любой человек может отказаться от курения, достаточно лишь заменить эту вредную привычку на более полезную. Эффективный метод раскрыл нарколог Алексей Казанцев.
Как рассказал специалист, каждый раз, когда возникает желание покурить, человеку следует проводить какой-нибудь полезный ритуал. Например, можно выпить стакан воды или съесть фрукт.

Замена вредной привычки на хорошую поможет мозгу избавиться от зависимости. При этом следует помнить, что первый этап «прощания» с курением занимает около 4 недель, а на весь процесс потребуется в среднем не менее 8 месяцев.

Если обратиться к профильному специалисту, избавиться от пристрастия к табаку можно быстрее. Напомним, курение крайне негативно влияет на здоровье человека.

Оно вызывает три серьезных заболевания – онкологию легких, хронический бронхит и коронарную болезнь. Причем, от курения страдают практически все органы и системы.

Напомним, головные боли и ощущение тяжести нередко возникают во время похолодания и провоцируют их, как правило, вредные привычки или неправильный график и рацион.

Источник: https://changeua.com/
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