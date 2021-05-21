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Леди
Красота и здоровье
21 мая 21, 13:07
Продукты, которые помогут увеличить продолжительность жизни
продукты
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Не секрет, что здоровье во многом зависит от нашего рациона.
Ученые из Фуданского и Гарвардского университетов выяснили, какие продукты нужно употреблять, чтобы прожить дольше.

Во время эксперимента группа специалистов под руководством Янь Чжэна выяснила, что повышенное употребление красного мяса как минимум на половину порции в день коррелировало с увеличением вероятности летальности на 10%. В исследовании приняло участие около 28 тысяч мужчин и более 53 тысяч женщин из США.

В случае потребления только обработанного красного мяса (колбасы, ветчина, сосиски, мясные консервы) риск повышался.

По мнению ученых, в рационе следует ограничить красное мясо, но при этом потреблять больше цельнозерновых продуктов, а также свежих овощей и фруктов, которые являются источниками витаминов и ценных веществ, способствующих продолжительности жизни.

"Это исследование предполагает, что замена красного мяса (особенно обработанного) на здоровые альтернативы может способствовать долголетию", – отметили авторы исследования.

Источник: https://charter97.org/
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