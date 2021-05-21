Продукты, которые помогут увеличить продолжительность жизни

Ученые из Фуданского и Гарвардского университетов выяснили, какие продукты нужно употреблять, чтобы прожить дольше.





Во время эксперимента группа специалистов под руководством Янь Чжэна выяснила, что повышенное употребление красного мяса как минимум на половину порции в день коррелировало с увеличением вероятности летальности на 10%. В исследовании приняло участие около 28 тысяч мужчин и более 53 тысяч женщин из США.





В случае потребления только обработанного красного мяса (колбасы, ветчина, сосиски, мясные консервы) риск повышался.





По мнению ученых, в рационе следует ограничить красное мясо, но при этом потреблять больше цельнозерновых продуктов, а также свежих овощей и фруктов, которые являются источниками витаминов и ценных веществ, способствующих продолжительности жизни.





"Это исследование предполагает, что замена красного мяса (особенно обработанного) на здоровые альтернативы может способствовать долголетию", – отметили авторы исследования.



