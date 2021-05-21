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Леди
Красота и здоровье
21 мая 21, 13:09
Опасная ошибка при гипертонии
гипертония
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Специалисты считают, что несоблюдение питьевого режима при гипертонии может оказаться опасной ошибкой.
Как рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников, страдающим гипертонией людям нужно ограничивать употребление воды. Также им полезно снизить употребление соли до двух граммов в сутки, поскольку допустимую норму они получают из продуктов, отметил эксперт.

Врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала о достаточно простой дыхательной технике, которая позволяет снизить артериальное давление без приема медикаментов. Для этого нужно использовать медленное и глубокое диафрагмальное дыхание. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Источник: https://kurs.com.ua/
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