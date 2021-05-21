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Леди
Красота и здоровье
21 мая 21, 13:12
10 привычек, мешающих похудеть
диета
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Вроде бы на месте не сидите, корову не съедаете, майонезом не запиваете. Может, даже ограничиваете себя в еде. Так почему уже третьи джинсы становятся малы?
Конечно, дело бывает в гормонах, болезнях и нарушениях.

С этим поможет только врач. Или же вы делаете что-то неправильно, сами того не замечая.

В своем Instagram диетолог Андрей Невский рассказал, какие пищевые привычки мешают вам на пути к желанному телу.

1. Заедать эмоции. Вкусняшки не решат проблем. Либо поймите это, либо убирайте всё из вида в моменты стресса. ⠀

2. Давиться едой в гостях, чтобы хозяйка не обиделась. Вот пусть она сама и ест так много. Вы наелись и точка. ⠀

3. Доедать, "чтобы не пропало", в том числе за детьми. Вы не считаете доедалки за полноценный приём пищи, но это те же продукты с той же калорийностью. ⠀

4. Постоянно перекусывать. Сначала поймите, реальный ли это голод или просто дурацкая привычка. Если голод — наедайтесь в полноценный приём пищи, если привычка… Догадайтесь сами. ⠀

5. Начинать со сладкого. Сладкое на пустой желудок вызывает резкий скачок, а потом падение сахара в крови. Такой аттракцион усиливает чувство голода. Не заметите, как слона съедите.

6. Заменять сладкое орехами и сухофруктами. Это как менять шило на мыло. В 100 г любых орехов более 500 ккал, в сухофруктах поменьше, но тоже прилично. А улетают эти маленькие негодяи как семечки. Так что вопрос ещё, что будет калорийнее: тирамису или горстка орехов.

7. Отрабатывать еду спортом. В редких случаях можно компенсировать излишек калорий на беговой дорожке, но делать это привычкой точно не стоит. Перетренированность — ужасный стресс для организма. ⠀

8. Устраивать разгрузочные дни. Ну только если отравились и надо почистить ЖКТ. В ином случае голодные дни повысят риск сорваться в обычные дни.

9. Есть с телефоном в руках или под сериал. Многие так делают. Но увлекаясь и отвлекаясь, вы не осознаёте, что и сколько съедаете. ⠀

10. Включать алкоголь в повседневный рацион. Эта привычка вредна не только для похудения (алкоголь калорийный), но и для здоровья в целом.

Источник: https://kurs.com.ua/
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