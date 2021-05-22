Оптимальное количество шагов в день

Специалисты NHS называют упражнения “чудодейственным средством, которого все так долго ждали”.





Но чтобы получить пользу для здоровья, нет необходимости бегать марафоны. Добавить несколько лет к жизни может простая ежедневная прогулка. Согласно новому исследованию, всего 2000 шагов в день способны снизить риск преждевременной смерти на 32%.





Однако, по мнению ученых из Университета Северной Каролины, еще большую пользую принесет интенсивная ходьба на короткие дистанции. Как пояснили специалисты, преимущества, как правило, исчезают после 4500 шагов. Тем не менее по сравнению с отсутствием ежедневных прогулок, каждые дополнительные 1000 шагов снижают риск смерти примерно на 28%.





“Технологический прогресс, достигнутый в последние десятилетия, позволил исследователям измерять результаты непродолжительной активности. Благодаря мобильным устройствам, все больше ученых приходят к выводу, что любое движение лучше, чем сидячий образ жизни”, – рассказал ведущий автор исследования Кристофер С. Мур.





По данным NHS, у людей, которые регулярно занимаются спортом, вероятность развития диабета 2 типа и некоторых видов рака на 50% ниже, чем у тех, кто им не занимается совсем. Кроме того, регулярная физическая активность снижает вероятность развития ишемической болезни сердца и инсульта до 35%.



