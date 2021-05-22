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Леди
Красота и здоровье
22 мая 21, 12:36
Оптимальное количество шагов в день
ходьба
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Один из лучших способов прожить долгую и здоровую жизнь – включить в рацион много овощей и фруктов, а также поддерживать на должном уровне физическую активность.
Специалисты NHS называют упражнения “чудодейственным средством, которого все так долго ждали”.

Но чтобы получить пользу для здоровья, нет необходимости бегать марафоны. Добавить несколько лет к жизни может простая ежедневная прогулка. Согласно новому исследованию, всего 2000 шагов в день способны снизить риск преждевременной смерти на 32%.

Однако, по мнению ученых из Университета Северной Каролины, еще большую пользую принесет интенсивная ходьба на короткие дистанции. Как пояснили специалисты, преимущества, как правило, исчезают после 4500 шагов. Тем не менее по сравнению с отсутствием ежедневных прогулок, каждые дополнительные 1000 шагов снижают риск смерти примерно на 28%.

“Технологический прогресс, достигнутый в последние десятилетия, позволил исследователям измерять результаты непродолжительной активности. Благодаря мобильным устройствам, все больше ученых приходят к выводу, что любое движение лучше, чем сидячий образ жизни”, – рассказал ведущий автор исследования Кристофер С. Мур.

По данным NHS, у людей, которые регулярно занимаются спортом, вероятность развития диабета 2 типа и некоторых видов рака на 50% ниже, чем у тех, кто им не занимается совсем. Кроме того, регулярная физическая активность снижает вероятность развития ишемической болезни сердца и инсульта до 35%.

Источник: https://golos.ua/
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