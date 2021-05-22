Как определить воспаление аппендикса

Маленький орган, который имеет всего 10 см в длину, может принести очень серьезные проблемы своему обладателю, вплоть до летального исхода. Аппендицит, говоря научным языком, – это воспаление червеобразного отростка слепой кишки, т.е. аппендикса. Это заболевание брюшной полости является достаточно частым, а его острая фаза требует немедленного хирургического лечения.





Но для начала важно понять, что дискомфорт и боль в животе спровоцировал именно аппендикс. Где находится аппендицит, как его определить и быстро найти расположение.





Что такое аппендикс





Изначально аппендикс считали рудиментом, т.е. совершенно бесполезным органом. Однако позже ученые пришли к выводу, что природа не так глупа, и все в организме имеет свои функции. На хрупкие плечи аппендикса возложена важная роль по участию в эндокринных процессах и защите иммунитета. Он помогает организовать нужную микрофлору кишечника.





Однако аппендикс не является жизненно важным органом, и можно обойтись без него. В наше время существуют медикаментозные варианты поддержания нужного баланса бактерий в кишечнике. Так что, если возникает подозрение на воспалительный процесс в аппендиксе, следует незамедлительно проводить операцию по его удалению.





Опасность заключается в том, что в процессе воспаления аппендикс отекает и заполняется гноем. В течение буквально 2-3 дней из-за отсутствия выхода он лопается, и гной растекается по брюшной полости.





Главным признаком, который должен навести на мысль об аппендиците – это резкая боль, которая чаще всего возникает в нижней части живота.



