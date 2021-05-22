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Леди
Красота и здоровье
22 мая 21, 12:43
Кому вредно есть молодой картофель
молодой картофель
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Сезон молодого картофеля в разгаре. Однако медики предупреждают, что не всем людям пойдет на пользу этот овощ.
Зачастую молодой картофель отваривают целиком в подсоленной воде и подают со сливочным маслом и укропом. Помимо этого корнеплод можно запекать и жарить.

Однако не стоит забывать, что в составе молодого картофеля может содержаться большое количество нитратов. Это связано с тем, что выращивают его в ускоренном режиме, чтобы успеть в сезон.

В кожуре больше всего вредных веществ, но в то же время, именно в ней наибольшее количество и полезных. Если вы сами вырастили картофель или покупаете его у проверенного производителя, то старайтесь не слишком рьяно чистить кожуру, а лучше и вовсе готовить прямо с ней.

Если же вы купили корнеплод на базаре, то рекомендуется замочить его в холодной воде на полчаса, чтобы таким образом снизить на четверть количество вредных веществ в овоще.

Стоит отказаться от включения в свое меню корнеплода:

людям, который имеют диабет
беременным
кормящим мамам
детям.

Молодой картофель имеет и полезные свойства:

- является хорошим источником витаминов В1, В3, В6 и минералов, таких как железо, калий, фосфор и магний, содержит фолат, пантотеновую кислоту и рибофлавин;
- содержит пищевые антиоксиданты, которые играют важную роль в профилактике заболеваний, связанных со старением.

Источник: https://www.facenews.ua/
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