Кому вредно есть молодой картофель

Зачастую молодой картофель отваривают целиком в подсоленной воде и подают со сливочным маслом и укропом. Помимо этого корнеплод можно запекать и жарить.





Однако не стоит забывать, что в составе молодого картофеля может содержаться большое количество нитратов. Это связано с тем, что выращивают его в ускоренном режиме, чтобы успеть в сезон.





В кожуре больше всего вредных веществ, но в то же время, именно в ней наибольшее количество и полезных. Если вы сами вырастили картофель или покупаете его у проверенного производителя, то старайтесь не слишком рьяно чистить кожуру, а лучше и вовсе готовить прямо с ней.





Если же вы купили корнеплод на базаре, то рекомендуется замочить его в холодной воде на полчаса, чтобы таким образом снизить на четверть количество вредных веществ в овоще.





Стоит отказаться от включения в свое меню корнеплода:





людям, который имеют диабет

беременным

кормящим мамам

детям.





Молодой картофель имеет и полезные свойства:





- является хорошим источником витаминов В1, В3, В6 и минералов, таких как железо, калий, фосфор и магний, содержит фолат, пантотеновую кислоту и рибофлавин;

- содержит пищевые антиоксиданты, которые играют важную роль в профилактике заболеваний, связанных со старением.



