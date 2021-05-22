Леди Красота и здоровье
22 мая 21, 12:43
Кому вредно есть молодой картофель
Зачастую молодой картофель отваривают целиком в подсоленной воде и подают со сливочным маслом и укропом. Помимо этого корнеплод можно запекать и жарить.
Однако не стоит забывать, что в составе молодого картофеля может содержаться большое количество нитратов. Это связано с тем, что выращивают его в ускоренном режиме, чтобы успеть в сезон.
В кожуре больше всего вредных веществ, но в то же время, именно в ней наибольшее количество и полезных. Если вы сами вырастили картофель или покупаете его у проверенного производителя, то старайтесь не слишком рьяно чистить кожуру, а лучше и вовсе готовить прямо с ней.
Если же вы купили корнеплод на базаре, то рекомендуется замочить его в холодной воде на полчаса, чтобы таким образом снизить на четверть количество вредных веществ в овоще.
Стоит отказаться от включения в свое меню корнеплода:
людям, который имеют диабет
беременным
кормящим мамам
детям.
Молодой картофель имеет и полезные свойства:
- является хорошим источником витаминов В1, В3, В6 и минералов, таких как железо, калий, фосфор и магний, содержит фолат, пантотеновую кислоту и рибофлавин;
- содержит пищевые антиоксиданты, которые играют важную роль в профилактике заболеваний, связанных со старением.
Источник: https://www.facenews.ua/