Одна из причин быстрого старения кожи

Об этом рассказала косметолог Татьяна Быстрая.





Обезвоживание организма отражается на внешнем виде кожи. Не стоит доводить до этого, более того – рекомендуется не допускать даже чувства жажды. В идеале, для здоровья и красоты человек должен пить несколько глотков воды каждые 30 минут. Придерживаясь правильного питьевого режима, вы вскоре удивитесь, насколько свежее и подтянутее стала ваша кожа.





«Также важно регулярно делать пилинг. Это придаст коже более свежий и ухоженный вид. На коже скапливается большое количество отмерших частичек эпидермиса, а удаляя их вы «открываете путь» новым, содержащим влагу. После пилинга, кожа лучше впитывает все полезные компоненты косметических средств, потому эффект от нанесения кремов будет более выраженным» — отметила эксперт.





Обязательно подпитывать кожу перед сном, но пользоваться ночным кремом на ночь – большая ошибка, которая утром может отразиться на внешности.





Использовать ночной крем лучше ранним вечером, после того как вернулись с работы и очистили кожу. Не позже чем за 2 часа до сна, посоветовала специалист.



