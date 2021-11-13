Опасный для сочетания с кофе продукт

По его словам, кофе временно повышает уровень глюкозы в крови, и при одновременном употреблении этого напитка с десертом глюкоза поднимается чрезмерно, а затем резко падает, что может привести к гипогликемии. Основными ее симптомами являются слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость.





Кроме того, предупредил Исанбаев, кофе содержит антинутриенты — вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов и витаминов из пищи.





Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала о неожиданной пользе кофе для похудения. Она указала, что если люди хотят сжигать жир, то чашка обычного кофе, если она принята за некоторое время до физической нагрузки, будет усиливать частоту сердечных сокращений. «Главное — контролировать это. Потому что эффективное сжигание жира тоже происходит в определенном коридоре ЧСС», — сказала врач. Также она рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья. Если рассматривать напиток как психовозбуждающее средство, то не стоит употреблять больше двух чашек в день. В противном случае может сформироваться зависимость, которая приведет к истощению нервной системы. В идеале же вторая порция напитка должна употребляться не позднее полдника, и отказаться от нее за шесть часов до сна.





В феврале ученые назвали употребление кофе одним из способов предотвратить жировую болезнь печени, которая выражается избыточным отложением жира в гепатоцитах, а также другие опасные заболевания, включая диабет 2-го типа и рак. Исследователи проанализировали ряд научных работ, в которых изучались полезные эффекты, оказываемые кофе на человеческий организм. Согласно одному из исследований, действие напитка обусловлено влиянием на ферменты печени, что снижает накопление жира, а также избавлением от токсичных веществ, способных вызвать появление и развитие злокачественных тканей. Кофе также увеличивает количество защитных антиоксидантов в органе.



