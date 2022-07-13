Какие продукты опасно употреблять в сыром виде

Есть определенные продукты, которые не стоит употреблять в сыром виде, потому что они могут быть ядовиты и нанести серьезный вред организму. Что попало в этот список?





Баклажаны

Немецкие исследователи не рекомендуют употреблять баклажаны в сыром виде, потому что в их составе есть соланин — нервный токсин. В небольших количествах он не опасен для здоровья, но если съесть много баклажанов в сыром виде, то у человека начнутся проблемы с желудочно-кишечным трактом.





Зеленая фасоль

В ее состав также входит ядовитое соединение, называемое фазином. Если переборщить с количеством сырой зеленой фасоли, то это вещество спровоцирует нарушения пищеварения, а также головную боль. Помните, чтобы уничтожить этот токсичный белок, фасоль нужно варить не менее 10 минут.





Ревень

Еще один продукт, который в сыром виде лучше не употреблять, потому что он содержит щавелевую кислоту. Она, в свою очередь, может вызвать проблемы с желудком.





Яйца

Эксперты говорят, что от сырых яиц тоже лучше отказаться, потому что существует повышенный риск "подхватить" сальмонеллу. Чаще всего отравления происходят в летний период, потому что бактерии любят тепло.





Куриное мясо

Употреблять мясо безопасно только после правильной термической обработки, иначе в организм может проникнуть сальмонелла и бактерии Campylobacter, а это чревато серьезными последствиями для здоровья.



