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Леди
Красота и здоровье
13 июля 22, 21:20
Какие продукты опасно употреблять в сыром виде
баклажаны
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Эксперты перечислили продукты, которые всегда нужно готовить перед тем, как есть, чтобы не навредить здоровью.
Есть определенные продукты, которые не стоит употреблять в сыром виде, потому что они могут быть ядовиты и нанести серьезный вред организму. Что попало в этот список? 

Баклажаны 
Немецкие исследователи не рекомендуют употреблять баклажаны в сыром виде, потому что в их составе есть соланин — нервный токсин. В небольших количествах он не опасен для здоровья, но если съесть много баклажанов в сыром виде, то у человека начнутся проблемы с желудочно-кишечным трактом. 

Зеленая фасоль 
В ее состав также входит ядовитое соединение, называемое фазином. Если переборщить с количеством сырой зеленой фасоли, то это вещество спровоцирует нарушения пищеварения, а также головную боль. Помните, чтобы уничтожить этот токсичный белок, фасоль нужно варить не менее 10 минут. 

Ревень
Еще один продукт, который в сыром виде лучше не употреблять, потому что он содержит щавелевую кислоту. Она, в свою очередь, может вызвать проблемы с желудком. 

Яйца 
Эксперты говорят, что от сырых яиц тоже лучше отказаться, потому что существует повышенный риск "подхватить" сальмонеллу. Чаще всего отравления происходят в летний период, потому что бактерии любят тепло.

Куриное мясо 
Употреблять мясо безопасно только после правильной термической обработки, иначе в организм может проникнуть сальмонелла и бактерии Campylobacter, а это чревато серьезными последствиями для здоровья.  

Источник: https://health.comments.ua/
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