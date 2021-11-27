Высыпания на лице: как их контролировать

Регулярная борьба с черными точками – закрытыми комедонами, но перед свиданиями или важными встречами, как назло, обязательно вскакивает неприятный сюрприз, а в критические дни прыщи – это вообще обычное дело.





В вашем арсенале масса средств: аптечные, косметические, народные, но ни одно не избавляет от симптомов раз и навсегда. Подруги советуют принимать пищевые добавки и ходить в солярий, вы судорожно ищете вменяемого косметолога, способного продлить нестойкую ремиссию. Действительно ли акне не вылечить никогда?





Это не так. Акне лечится довольно успешно. Если у вас тяжелая или средняя форма заболевания («умеренное» акне), обратитесь к косметологу, лучше – косметологу-дерматологу. Сейчас существует множество профессиональных линеек против акне. Настраивайтесь на долгое лечение с неравномерной динамикой: после 2–3 сеансов возможны временные ухудшения, но это не значит, что терапия выбрана неправильно. Возможно, вам предложат сочетать наружную терапию и таблетки.





У дерматологов методы будут пожестче. Существует протокол (систематично разработанные рекомендации) лечения – это комбинированная терапия: наружные средства и антибиотики тетрациклинового ряда на несколько месяцев. По моему мнению, такой вариант следует выбирать только в тяжелых случаях, когда имеются множественные воспаленные пустулы, кистозные образования, узлы и т.д.





Если у вас эта стадия в прошлом и вы просто хотите контролировать свои «высыпания», читайте дальше.





На полочках в магазине масса средств для домашнего ухода за кожей, склонной к акне. Каждая косметическая компания – не важно, крупная она, профессиональная или «органик» – производит натуральные, органические средства – имеет специальную линейку для проблемной кожи. Давайте разберемся, как не потеряться в разнообразии средств против акне.





ЧЕТЫРЕ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ МИФА О СОСТАВЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:





Миф № 1. Косметика безопасна, если на ней есть наклейка «некомедогенна» или «неакнегенна»





Надпись «некомедогенен» означает, что средство не провоцирует появление невоспалительных открытых или закрытых комедонов, известных как черные точки и бугорки/неровности кожи.





Термин «комедогенность» не подтвержден законодательно, его изобрели маркетологи, чтобы косметические линейки для минимизации и контроля акне казались обоснованными, то есть для поднятия продаж. Но все же, если разработчик делает заявления о «некомедогенности» своего продукта, он обязан их каким-то образом подтвердить.





При самом лучшем раскладе производитель тестирует свой состав на спинах добровольцев, кожа которых склонна к забиванию пор. Если косметическое средство не увеличивает количество комедонов, оно маркируется как «некомедогенное».





Для меня это весьма сомнительные исследования, прежде всего потому что сальные железы разной локации имеют неодинаковое количество рецепторов, увеличивающих производство кожного сала, что приводит к комедонам. Тем не менее даже такие тесты – это все равно плюс, поскольку делается попытка хоть как-то обосновать результат. В основном же производители просто цитируют Список некомедогенных веществ, созданный доктором Клигманом (открывшим нам космецевтику) аж в 1979 году, то есть тестов никаких, одна голая теория.





С тестами на «акнегенность» примерно такая же ситуация – они весьма условны. Поэтому этикеточкам на 100% доверять не стоит.





Миф № 2. Минеральное масло комедогенно





Очень многие верят, что черные точки появляются у них именно из-за включенного в состав косметического средства минерального масла. Оно встречается в каждом втором продукте, особенно часто в декоративной косметики. Такие заявления основаны на исследования многолетней давности. Сегодня существует множество минеральных масел: индустриальное – для смазки механизмов, косметическое – самое чистое, без каких-либо примесей для косметики. И если первое может быть комедогенно, то второе – нет.





Миф № 3. Санскрины – средства защиты от загара – провоцируют акне





Это почти правда. Почти, потому что если воспаление появляется спустя 24–48 часов после нанесения средства, это не акне, а раздражение, вызванное элементами санскрина, в основном UV-фильтрами.





Акне – это иммунный ответ. А для того чтобы вызвать ответ иммунной системы, необходимы недели.





Миф № 4. Расширенные поры, связанные с акне, можно «стереть» с помощью косметики





Только если вы используете так называемые затирки – средства на основе силиконов, которые при нанесении на расширенные поры заполняют и сглаживают все неровности. Эффект от затирки чисто визуальный, держится до первого умывания.





Размер пор зависит от развития и активности сальных желез: у детей их нет, потому что железы еще не развиты, ну а дальше – что выросло, то выросло. С возрастом активность желез уменьшается, после 60 лет ваши поры будут меньше.





Ретиноиды (вещества-аналоги витамина А), уменьшающие себорегуляцию, и регулярные чистки, выталкивающие сальные пробки, помогут привести поры в естественное состояние, но надеяться на уменьшение их размера – глупо.





ПРИНЦИПЫ САМОДИАГНОСТИКИ





Мы часто склонны драматизировать ситуацию и слишком критично относиться к своей коже. Парочку прыщей после жирной/сладкой/соленой пищи или месячных назвать акне нельзя даже с натяжкой, особенно при жирном или смешанном типе кожи.





Если у вас меньше 20 угрей с белой головкой, менее 15 пустул и менее 30 поражений в общей сложности – это «мягкое» акне. Лечение обычно занимает до 8 недель наружными средствами.





Если у вас от 20 до 100 белых угрей, от 15 до 50 воспаленных шишек и от 30 до 125 воспалений в общей сложности – это «умеренное» акне. Лечение так же занимает несколько недель и в процессе ненадолго возможно ухудшение.





Умеренное акне и более серьезные ситуации требуют консультации и профессионального лечения.





ОПАСНОСТИ САМОЛЕЧЕНИЯ





Существует ошибочное мнение, что как только появился прыщик, на него сразу необходимо обрушить всю мощь современной медицины и косметологии: сушить, давить, прижигать и т. д. В этом случае он должен пройти немедленно. Между тем воспаление, которое тихо тлело внутри волосяных фолликул или сальных желез на протяжении несколько недель, пока повышенное содержание серы не спровоцировало его вылезти, просто не может взять и уйти за минуты.





Механические повреждения кожи, протирания хлогексидином, примочки с димексидом, эфирными маслами могут привести к язвам, ожогам, вторичному инфицированию и еще больше усугубить ситуацию.





Просто помните, что для борьбы с воспалениями лучше недо- чем перестараться. Вмешиваясь в организм сегодня, нужно думать и о том, что с ним будет и завтра, и через 20 лет. Например, злоупотребление подсушивающими средствами приведет к ранним морщинам. Важно принять как данность, что 100%-ный положительный результат невозможен, если у вас предрасположенность к акне в силу генетических или других причин. Ваша кожа уже неоднократно пострадала на уровне дермы и гиподермы и, скорее всего, на этих местах будут проявляться воспаления. Просто контролируйте это.





Н А ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ





Существует три распространенные дополнительные причины воспалений у людей, склонных к акне. Для того чтобы нивелировать или минимизировать их, специалисты советуют следовать определенным рекомендациям.





ПРОГЕСТЕРОН





Если воспаление попало на вторую фазу цикла – успокойтесь, состояние кожи в этот период ухудшается, поскольку работает гормон прогестерон. Дождитесь спокойной фазы и проводите лечение. Не паникуйте, что ваши средства не работают, не спешите срочно приобретать что-то «более действенное».





ПОГРЕШНОСТИ В ДИЕТЕ





«Передоз специй» или углеводов. Последние несколько лет врачи и ученые склоняются к тому, что связь между диетой и акне существует, хотя раньше это отрицалось. Дисбаланс кишечной микрофлоры повышает проницаемость стенок кишечника, в крови растет количество эндотоксинов бак­терий (токсичных веществ), населяющих просвет кишечника, что приводит к угревой болезни.





Пейте томатный сок – он содержит ликопин (влияет на производство кожного сала), ешьте морковь – она богата каротиноидами (предотвращают окислительный стресс), тыквенные семечки – содержат триптофан (влияет на мелатонин), морскую рыбу – богата омега-кислотами (у страдающих акне недостаток таких кислот), кисломолочные продукты – источник пробиотических культур, нормализующих микрофлору кишечника.





Можно рекомендовать увеличить потребление лакто- и бифидобактерий. Принимать пищевые добавки: цинк по 25–50 мг 2–3 раза в день, витамины группы В, витамин D, и омега-3 кислоты. В комплексе с привычным наружным лечением это даст лучшие результаты.





Определенные продукты, кроме того, могут влиять на выработку гормонов в организме, а мы знаем, что появление акне зачастую определяется уровнем тех или иных гормонов. Так что определенно приобретает смысл завести «дневник питания».





СТРЕСС





В стрессовом состоянии организм человека вырабатывает так называемое вещество P (субстанция Р от англ. substance P) – нейропептид. Эта субстанция приводит к выбросу гистамина и запускает воспалительные реакции. Поэтому спокойствие, только спокойствие, дело-то житейское – прыщик. И больше проводите время на свежем воздухе, чтобы гармонизировать выработку мелатонина (биохимическое вещество, регулирующее биоритмы живых организмов).





ВЫБИРАЕМ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЫСЫПАНИЙ





При покупке средств для ухода за кожей, склонной к акне, отдавайте предпочтение тем, в составе которых содержатся следующие компоненты:





- бензоил пероксид – крем на ночь, средства для умывания по утрам;





- салициловая кислота, а для поклонников органики – экстракт белой ивы;





- сера – в масках 1–2 раза в неделю;





- альфа-гидроксикислоты (аха-кислоты) – гликолевая, особенно популярна в сыворотках и тониках;





- ретиноиды – очень эффективны, но могут привести к временным ухудшениям;





- азелаиновая кислота – содержится, например, в креме “Скинорен”;





- эфирное масло чайного дерева – в гелевых препаратах или в чистом виде (точечно).





ВАШ ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД





Средства в вашем рутинном уходе должны предотвратить появление новых воспалений и вылечить уже существующие.





Утро. Умывание со средством, содержащим бензоил пероксид или салициловую кислоту или/и противовоспалительные компоненты – арнику, календулу, ромашку, овсянку, зеленый чай, тмин, фитогенол, цинк. Нанесите точечное средство на прыщи. Сделайте все возможное, чтобы изолировать прыщик. Самые популярные и рабочие средства с салициловой (2%) и азелаиновой кислотой.





Нанесите увлажняющий крем с антиоксидантами и противовоспалительными компонентами. Нанесите макияж с SPF-фильтром. Лучше всего минеральный и по минимуму, обращайте внимание, чтобы косметика этого сегмента не содержала водорастворимых (растительных) красителей.





Вечер. Умывание с тем же средством, что и утром. Нанесите сыворотку, или маску, или увлажняющий крем с противовоспалительными компонентами. Сыворотка может содержать антиоксиданты.





Нанесите средство с ретинолом. Если у вас сухая кожа с воспалениями, используйте средства с ретинолом на проблемных зонах, смешивая лечебные мази с косметическим кремом в пропорции 50:50, ретиноевая мазь в чистом виде будет слишком раздражающей для вас. Вы можете применять точечные аптечные средства на ночь для лечения акне. Тем не менее увлажнение и восстановление липидного барьера должны быть в приоритете.





Делайте 1–2 раза в неделю маски с зеленой глиной и серой, это подсушит и уменьшит воспаления.





Запомните: никогда не распаривайте лицо, не прикладывайте горячие компрессы или кубики льда к прыщам. Резкие изменения температуры могут быть опасны для кожи в таком состоянии. Есть мнение, что солнце способно уменьшить акне, не верьте этому. Обязательно используйте средства с SPF-фильтром летом.





Если ваше акне не связано с гормональными проблемами, серьезными заболеваниями ЖКТ, такой уход за кожей должен дать положительные результаты.





В заключение хочу отметить, что хотя сегодня на рынке и представлено множество косметических и космецевтических препаратов, которые действительно эффективны при акне, не стоит воспринимать их как панацею, они лишь часть системы. Стойкий положительный результат даст лишь комплекс мер, в котором наравне с наружными средствами важное значение имеют общее физическое состояние вашего организма, характер питания и образ жизни.



