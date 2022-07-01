Отеки в жару. Что делать, чтобы снизить отечность

Но, во-первых, абсолютно здоровых людей почти не бывает. Во-вторых, жара плюс длительное пребывание на ногах (или, наоборот, в строго сидячем положении) - врачи нехотя признают, что отек становится почти естественной реакцией на эти экстремальные условия.





КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ОТЕК?





Если, приходя домой и снимая обувь, вы обнаруживаете следы от ремешков сандалий или резинок носков, значит, легкая степень отечности присутствует. Именно ступни и щиколотки отекают в жару сильнее всего.





Куда опаснее, если отек становится выраженным. При этом ноги "опухают": там, где при переходе с щиколотки в стопу раньше был изящный изгиб, теперь - практически ровная поверхность, даже косточка сбоку исчезает. Ноги тяжелеют, гудят, весят будто тонну.





Чем сильнее степень отечности, тем он обширнее. О том, что отекать начала голень, можно узнать, надавив пальцем на переднюю поверхность, "прижав" ткани к косточке. Отпустите и посмотрите: если ямка осталась, значит, есть и отек.





ПОЧЕМУ В ЖАРУ НОГИ ОТЕКАЮТ?





Когда нам жарко, мы пьем - и это отлично. Только вот сердечно-сосудистая система и почки не всегда справляются с объемами воды, которую надо выводить из организма.





При этом мы еще и потеем. И это, казалось бы, хорошо - меньше будет отеков. На деле не очень: мы вместе с потом теряем и соли, задача которых - "вытянуть" лишнюю кровь и межклеточную жидкость из тканей. Она там застаивается - отсюда и отек.





Меньше жидкости - гуще кровь, медленнее она бежит по венам. Вены от этого расширяются, с трудом гонят ее от конечностей к сердцу. А периферические мелкие сосуды расширяются, чтобы не допустить перегрева организма в летний зной. И это еще усугубляет застой жидкости в тканях. Кстати, при признаках варикоза шансов, что ноги отекут, больше.





Еще одна причина - наша любовь к путешествиям. Есть даже специфическое понятие "отек путешественника". Чаще всего ноги отекают в самолетах из-за перепада давления и малоподвижности. Но и при длительных поездках на машине, в автобусе или поезде отек не исключен, особенно если приходится ехать много часов в неудобном кресле.





КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ОТЕКОВ





Регулярно разминайтесь. Сидите за компьютером - делайте перерывы каждый час: пройдитесь, сделайте несколько приседаний, попрыгайте на месте. В самолетах и автобусах возможности встать и выйти меньше, поэтому разминайтесь прямо в кресле: вращайте ступнями, напрягайте ягодицы и мышцы бедер, сгибайте и разгибайте колени, заставьте поработать ступни перекатами с носка на пятку.





Спите. Не меньше 7 часов в день. Хотя бы просто потому, что недосып приводит к хроническому стрессу, и оба этих фактора провоцируют самые разные нарушения работы организма. И хорошо, если спать вы будете с ногами, приподнятыми вверх, например, подложив под них свернутое одеяло. И не отказывайте себе в удовольствии просто поваляться в постели, задрав ноги вверх минут на 15.





Пейте. Но по-умному. Не вздумайте испытывать жажду: обезвоживание заставит организм задерживать драгоценную влагу и еще сильнее спровоцирует отек (а еще кучу других проблем). Кофе и газировку замените на чистую воду или несладкие компоты, морсы, травяные чаи. Выпивайте в знойный день 2-2,5 л воды.





Не занимайтесь самолечением. Не пейте по собственному разумению никаких мочегонных в попытках вывести "лишнюю жидкость": все подобные препараты нужно принимать только под наблюдением врача.





Чувствуйте себя свободно. Отставьте в сторону тесные туфли, в которых красота требует нечеловеческих жертв. Обувь носите удобную и свободную, на невысоком каблучке. Одежду - просторную, не стесняющую движений, из натуральных тканей.





Помните о водных процедурах. Утром и вечером - контрастный душ или хотя бы контрастные обливания для ног. Делайте по вечерам прохладные ножные ванночки с морской солью, чтобы снять усталость и укрепить сосуды.





Правильно питайтесь. Поменьше налегайте на соленое, острое, копченое, сладкое: все это усиливает жажду и одновременно задерживает жидкость. Ешьте сухофрукты, в них много калия, укрепляющего сердечную мышцу и сосуды. Включите в рацион побольше продуктов, богатых витамином А. Это морковь, петрушка, сладкий перец, облепиха. Хороши и природные мочегонные, вот их можно принимать и не по рецепту врача: огурцы, арбузы, сливы, кабачки, клубника. В чай стоит добавлять листики брусники или семена укропа.



