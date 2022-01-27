Сохранить здоровье глаз и улучшить зрение: 10 советов

Большинство людей весь рабочий день проводят перед монитором, а оставшееся время — глядят в экраны смартфонов. В связи с этим особенно необходимо поддерживать здоровье и зоркость глаз.





Как сохранить здоровье глаз





ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ ГЛАЗ





Отличие глаз от других органов чувств в том, что проявления различных заболеваний зрения могут долгое время не давать о себе знать. Поэтому, прежде всего, вы должны быть уверены в том, что Вашим глазам не грозят никакие заболевания. для этого зрение необходимо проверять у офтальмолога не реже 1-2 раз в год.





Кстати, если вы не проверялись у офтальмолога уже несколько лет, сделайте это как можно скорее. Важно понимать, что глаза подвержены большему количеству заболеваний, чем это кажется на первый взгляд, поэтому какие-то небольшие отклонения можно найти практически у каждого. Главное всегда вовремя принимать меры и следовать рекомендациям врача, и тогда заболевания глаз не застанут вас врасплох.





НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ЗРЕНИЕ





С каждым годом все больше и больше людей проводят свой рабочий день, глядя в монитор компьютера. Конечно, возможность сменить работу, однако всего несколько простых хитростей могут помочь Вам лишний раз не подвергать зрение чрезмерным нагрузкам:





— каждый час работы за компьютером, делайте перерыв на 2-3 минуты, в течение которых полностью оторвите взгляд от монитора;





— посреди рабочего дня – например, в обеденный перерыв, дайте глазам хороший отдых в течение 30-40 минут, во время которого также полностью отвлекитесь от монитора;





— расположите экран компьютера так, чтобы его середина была чуть ниже уровня глаз т.к. в таком положении зрение подвергается минимально нагрузке.





ТРЕНИРУЙТЕ МЫШЦЫ ГЛАЗ





Известно, что гимнастика для глаз помогает сохранять здоровье глаз и даже улучшает зрение, однако мало кто из нас в действительности уделяет этому занятию хотя бы 10-20 минут в неделю.





Если вы хотите прожить всю жизнь с хорошим зрением, то несколько простых упражнений для глаз 3-4 раза в неделю Вам просто необходимы. Это связано с тем, что глаза также, как и все тело, зависят от работы мышц и очень важно держать их в тонусе, как и мышцы тела.





Гимнастика для глаз – это очень простой комплекс упражнений, который займет у вас не более 5 минут в день. Наиболее оптимальный вариант состоит всего из 5 упражнений:





а) Посмотрите прямо перед собой. Медленно поднимайте взгляд максимально вверх, затем максимально вниз. 10 повторений в каждую сторону.





б) Посмотрите прямо перед собой. Начните перемещать взгляд максимально влево, затем максимально в право. 10 повторений в каждую сторону.





в) Сделайте взглядом полный круг по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. Данное упражнение в первое время лучше выполнять медленно, т.к. оно дает на мышцы глаз максимальную нагрузку.





г) Станьте у окна, прижмите указательный палец к носу. Посмотрите прямо перед собой максимально вдаль. Затем, переведите взгляд на указательный палец. Затем снова вдаль. 10 повторений.





д) Максимально зажмурьте глаза, и держите их в таком положении 10 секунд. Всего 5 повторений.





Вот такая простая 5-минутная гимнастика способна укрепить мышцы глаз, благодаря чему через некоторое время вы заметите улучшения Вашего зрения. А если вы постоянно работаете за компьютером, то уже через 2-3 недели Ваши глаза перестанут уставать к вечеру.





СКОРРЕКТИРУЙТЕ ПИТАНИЕ





Здоровье Ваших глаз во многом зависит от правильного питания, т.к. глазам требуются множество различных витаминов и микроэлементов. Наиболее важными для здоровья глаз являются:





Витамин A — является наиболее важным для здоровья глаз т.к. участвует в окислительных процессах, нормализует обмен веществ, помогает в создании и развитии новых клеток. В наибольшем количестве содержится в чернике, абрикосе, зелени, винограде, яичный желтке).





Витамин В — нормализует работу сосудистой системы, что особенно важно для глаз. Содержится в моркови, луке, орехах, помидорах, гречке.





Витамин C – участвует в процессах роста и восстановления клеток и кровеносных сосудов. Больше всего содержится в лимоне, киви, свекле, шиповнике, капусте.





Витамин E — является ценнейшим антиоксидантом, защищающим организм от свободных радикалов, очищает организм от канцерогенов, улучшает кровообращение, предотвращает развитие катаракты. Содержится в подсолнечном масле, подсолнечным семечках, миндале, грецких орехах.





Калий — поддерживает уровень кровяного давления, способствует выведению из организма вредных веществ. Содержится в кураге, какао, черносливе, тыквенных семечках.





Кальций — регулирует кислотно-щелочной баланс, обеспечивает доставку питательных веществ в клетки организма. Больше всего содержится в кунжуте, молочных продуктах (особенно в твердом сыре), базилике, дыне, кураге и финиках.





Цинк — способствует обновлению клеток, укрепляет иммунитет организма, препятствует возникновению заболеваний глаз. Содержится в бобовых, устрицах, тыквенных семечках, яйцах, рыбы.





РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ





Ежедневная работа перед монитором компьютера дает большую нагрузку на зрение в течение недели, и лучшее, что вы можете сделать для своих глаз – держаться подальше от экрана компьютера во время выходных. Глазам очень важен свежий воздух, поэтому пешие прогулки, будут в самый раз. А самый лучший вариант – это выходные, проведенные за городом — например на даче, подальше от телевидения, компьютеров и смартфонов.





ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ





Длительная работа за компьютером, частое вождение автомобиля — провоцирует уменьшение слезной оболочки глаза, из за чего повышается утомляемость и снижается защита глаз. Простыми средствами здесь чаще всего не обойтись, поэтому следует воспользоваться специальными каплями для глаз.





Наиболее удобной и безопасным средством для поддержания здоровья глаз являются увлажняющие глазные капли (например, Визин). В случае, если к вечеру вы чувствуете сильную усталость глаз, покраснение, или жжение, то увлажняющие капли помогут Вам устранить данные симптомы.









СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ





В молодом возрасте глаза активно защищает естественный пигмент — меланин, однако с возрастом количество его в организме снижается, из-за чего сопротивляемость внешним факторам воздействия также уменьшается.





Одним из наиболее вредных факторов воздействия являются яркие солнечные лучи. Они вредят сетчатке глаз, поэтому летом необходимо носить солнцезащитные очки. Однако не все солнцезащитные очки одинаково защищают зрение.





Некачественные солнцезащитные очки могут навредить, т.к. из-за затемненных линз зрачки имеют свойство расширяться, но если при этом степень защиты низка, то вредное воздействие даже больше, чем без очков.





Покупайте солнцезащитные очки в проверенных магазинах – туристических, спортивных, специализированных – там где очки имеют читаемую маркировку и уровень защиты (уровень светопропускания должен быть не ниже 3-4).





ВЫСЫПАЙТЕСЬ





Большое значение для здоровья глаз играет полноценные и качественный сон. При этом важно, чтобы во время сна в комнате была полная темнота, иначе организму не удастся полностью расслабиться. Если устранить источники света в комнате полностью не удается – воспользуйтесь маской для сна.





ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ





Наибольшее негативное воздействие на глаза оказывает курение. Сигаретный дым сильно сужает сосуды, в результате чего ухудшается кровообращение глаз, а значит подверженность глаз различным заболеваниям возрастает многократно.





Также оказывают сильную нагрузку на зрение — чтение в позе лежа, а также чтение в темном помещении. В обоих случаях глаза быстро устают и испытывают чрезмерное напряжение, а нагрузка на глаза и без этого очень велика.





СВЕДИТЕ К МИНИМУМУ КОНТАКТ ГЛАЗ И РУК





Если вы любите часто тереть глаза руками, то постарайтесь свести эту привычку к минимуму. Это связано с высокой вероятностью занесения различного рода инфекций в глаза через прикосновения — от ячменя до коньюктивита. Надо учитывать, что глаза обладают менее высоким уровнем защиты, чем, например, руки, поэтому касаться глаз лучше только после того, как вы помыли руки с мылом.



