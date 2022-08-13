Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.59
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
12 августа 22, 21:44
Самые полезные летние ягоды
ягоды
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Диетолог назвала самые полезные ягоды, которые доступны в летнее время.
По словам специалиста, от их употребления в зимнее время лучше воздержаться, так как чаще всего они выращиваются с использованием химических удобрений.

Врач отметила, что черешня богата калием, улучшающим состояние сосудов. В то же время, в ней очень много сахара, из-за чего злоупотреблять ею не стоит. 
В голубике также имеется большое количество калия. Данная ягода полезна для укрепления иммунитета, так как располагает витамином С и антиоксидантами.

Специалист также порекомендовала в летнее время вводить в рацион крыжовник, микроэлементы в составе которого улучшают обмен веществ. В данной ягоде также много флавоноидов, снижающих риск развития онкологии.

Клубнику эксперт назвала «продуктом молодости», так как в ней очень много полезных веществ, влияющих на кожу. В то же время, данная ягода считается самой аллергенной.

Самой полезной летней ягодой считается малина. В ней есть флавоноиды, антиоксиданты и витамины, необходимые организму. Ее можно использовать для лечения и профилактики простудных заболеваний.

Источник: https://www.facenews.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей