Самые полезные летние ягоды

По словам специалиста, от их употребления в зимнее время лучше воздержаться, так как чаще всего они выращиваются с использованием химических удобрений.





Врач отметила, что черешня богата калием, улучшающим состояние сосудов. В то же время, в ней очень много сахара, из-за чего злоупотреблять ею не стоит.

В голубике также имеется большое количество калия. Данная ягода полезна для укрепления иммунитета, так как располагает витамином С и антиоксидантами.





Специалист также порекомендовала в летнее время вводить в рацион крыжовник, микроэлементы в составе которого улучшают обмен веществ. В данной ягоде также много флавоноидов, снижающих риск развития онкологии.





Клубнику эксперт назвала «продуктом молодости», так как в ней очень много полезных веществ, влияющих на кожу. В то же время, данная ягода считается самой аллергенной.





Самой полезной летней ягодой считается малина. В ней есть флавоноиды, антиоксиданты и витамины, необходимые организму. Ее можно использовать для лечения и профилактики простудных заболеваний.



