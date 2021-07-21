Сливочное масло полезно для похудения

Однако, несмотря на высокое содержание калорий и жира, масло также содержит ряд важных питательных веществ: конкретно витамин А, необходимый для здоровья кожи, иммунной функции, хорошего зрения; а также витамин Е, поддерживающий здоровье сердца, действующий как антиоксидант, защищая клетки от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами из окружающей среды.





Помимо того, продукт дает другие питательные вещества, включая витамины D и K2 рибофлавин, ниацин, кальций, фосфор. Многие исследования показали, что сливочное масло может иметь несколько преимуществ для здоровья.





Сливочное масло помогает поддерживать здоровый обмен веществ благодаря бутирату — короткоцепочечной жирной кислоте, быстро используемой клетками в качестве источника энергии и потому не откладывающейся в жировые запасы. Согласно исследованиям, рацион, богатый короткоцепочечными жирными кислотами, может повысить способность организма сжигать жир и ускорять метаболизм, вдобавок улучшает функцию мышц.





Потребление насыщенных жиров должно составлять менее 10 процентов от дневной нормы калорий. Сливочное масло полезно употреблять ориентировочно до 30 граммов в день.



