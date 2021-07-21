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Леди
Красота и здоровье
21 июля 21, 12:34
Эксперт рассказала, как правильно спать днем
сон
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Короткий дневной сон имеет множество преимуществ, однако залогом его эффективности является правильная организация.
Доктор философии и эксперт по сну Ребекка Роббинс рассказала сайту Pure Wow о пользе дневного сна, а также дала советы, как получить от него наибольший эффект.

Роббинс отметила, что по данным исследований существует биологическая предрасположенность к дневному сну. После полудня люди часто испытывают сонливость и могут заснуть.

Дневной сон имеет множество преимуществ: он бодрит, повышает продуктивность, активизирует кратковременную память, однако не должен заменять полноценный ночной сон.

Идеальный период для короткого дневного сна – с 14 до 16 часов, когда температура тела снижается. А оптимальная продолжительность – 10-20 минут.

"Если подремать меньше десяти минут, нет гарантий, что это даст стимулирующий эффект. А если проспать 30 минут или дольше, можно достигнуть фазы глубокого сна, и тогда будет труднее пробудиться", – указала эксперт.

Роббинс рекомендует превратить короткий дневной отдых в привычку. Чтобы принести максимальную пользу, он должен быть регулярным и проходить в определенном месте.

Есть только одна категория людей, которым нежелательно спать днем – это те, кто страдает от бессонницы.

Источник: https://korrespondent.net/
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