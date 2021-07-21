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Леди
Красота и здоровье
21 июля 21, 12:58
Здоровые привычки, которые сокращают жизнь
Здоровые привычки, которые сокращают жизнь
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Сегодня уже многие знают основные принципы долголетия, которые заключаются в правильном питании и физической активности, однако мало кто умеет отличить действительно здоровые привычки от вредных советов.
Диетологи рассказали, как выявить такие ложные факторы долгой жизни.

Доктор медицинских наук Рэйчел Файн опровергла мнение о том, что диета с низким содержанием жира поможет оставаться в форме. По ее словам, жиры являются ключевым компонентом гормонального баланса в организме. Кроме того, продукты с высоким содержанием жиров, особенно омега-3, необходимы для здоровья мозга и сердца.

Врач-диетолог Коллин Кристенсен, со своей стороны, посоветовал не увлекаться кардиотренировками. Он отметил, что постоянная нагрузка исключительно на сердечно-сосудистую систему чревата неприятными последствиями для здоровья. «Многие люди агитируют за упражнения для сердечно-сосудистой системы, поскольку так можно сжечь максимальное количество калорий. Однако, когда вы пропускаете силовые тренировки, вы лишаете себя некоторых важных метаболические эффектов», – рассказал медик. Помимо этого, силовые тренировки могут помочь улучшить когнитивные способности, инсулинорезистентность и минеральную плотность костей, добавил он.

Доктор Мелани Бец порекомендовала исключить из ежедневного рациона натуральные соки. Она отметила, что несколько порций напитка в неделю полезны для здоровья, но его употребление каждый день может принести больше вреда, чем пользы. В частности, фруктовый сок способен провоцировать скачки сахара в крови и повышение оксалатов, из-за чего возникает риск образования камней в почках. В идеале в неделю стоит выпивать не больше двух стаканов сока.

Кроме того, стоит держаться подальше от красного мяса. Хотя оно является хорошим источником полноценного белка, чрезмерная зависимость от него может привести к повышенному риску развития колоректального рака, предупредила диетолог Валентина Дуонг. Ученые уже доказали, что высокое потребление красного и обработанного мяса может увеличить риск злокачественной опухоли кишечника на 20-30%, добавила она.

Источник: https://changeua.com/
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