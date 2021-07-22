Леди Красота и здоровье
22 июля 21, 12:33
Особенности питания при отеках
Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.
Правила питания при отеках
Убираем сахар, глютен и молочные продукты.
Да, да, здесь ничего нового, все – как обычно. Сахар, глютен и молочка больше всего способствуют появлению отеков. Когда я говорю “сахар”, я имею ввиду весь сахар, и явный, и скрытый, в том числе, добавленный в овощи, консервы и прочее. А также тростниковый сахар и кокосовый.
Сокращаем углеводы.
Здесь речь именно о простых (быстрых) углеводах. Избыток углеводов – равно отеки. Первое, что снижается на низкоуглеводном питании, – это отеки.
Но не все так просто, бывают и нюансы, все зависит от причин этих отеков, конечно.
Аккуратно с солью.
Здесь я бы сказала, что просто нужно выбирать качественную соль, нерафинированную. Обычную, поваренную, – в мусор.
Убираем всю мусорную еду: сосиски, полуфабрикаты и прочее.
Употребляем зелень, много зелени.
Не увлекаемся фруктами, а вот ягоды – неплохо.
Ошибка при отеках – перестать пить воду! Воду пить надо, часто отеки как раз появляются в случае обезвоживания.
Убираем кофе, хотя бы на время, и смотрим, как повляило это на проблему.
Источник: https://golos.ua/