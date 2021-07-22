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Леди
Красота и здоровье
22 июля 21, 12:33
Особенности питания при отеках
ноги
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Нутрициолог Катерина Лях рассказала об основных особенностях питания при уже возникших отеках.
Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

Правила питания при отеках

Убираем сахар, глютен и молочные продукты.

Да, да, здесь ничего нового, все – как обычно. Сахар, глютен и молочка больше всего способствуют появлению отеков. Когда я говорю “сахар”, я имею ввиду весь сахар, и явный, и скрытый, в том числе, добавленный в овощи, консервы и прочее. А также тростниковый сахар и кокосовый.

Сокращаем углеводы.

Здесь речь именно о простых (быстрых) углеводах. Избыток углеводов – равно отеки. Первое, что снижается на низкоуглеводном питании, – это отеки.

Но не все так просто, бывают и нюансы, все зависит от причин этих отеков, конечно.

Аккуратно с солью.

Здесь я бы сказала, что просто нужно выбирать качественную соль, нерафинированную. Обычную, поваренную, – в мусор.

Убираем всю мусорную еду: сосиски, полуфабрикаты и прочее.

Употребляем зелень, много зелени.

Не увлекаемся фруктами, а вот ягоды – неплохо.

Ошибка при отеках – перестать пить воду! Воду пить надо, часто отеки как раз появляются в случае обезвоживания.

Убираем кофе, хотя бы на время, и смотрим, как повляило это на проблему.

Источник: https://golos.ua/
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