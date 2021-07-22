Особенности питания при отеках

Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.





Правила питания при отеках





Убираем сахар, глютен и молочные продукты.





Да, да, здесь ничего нового, все – как обычно. Сахар, глютен и молочка больше всего способствуют появлению отеков. Когда я говорю “сахар”, я имею ввиду весь сахар, и явный, и скрытый, в том числе, добавленный в овощи, консервы и прочее. А также тростниковый сахар и кокосовый.





Сокращаем углеводы.





Здесь речь именно о простых (быстрых) углеводах. Избыток углеводов – равно отеки. Первое, что снижается на низкоуглеводном питании, – это отеки.





Но не все так просто, бывают и нюансы, все зависит от причин этих отеков, конечно.





Аккуратно с солью.





Здесь я бы сказала, что просто нужно выбирать качественную соль, нерафинированную. Обычную, поваренную, – в мусор.





Убираем всю мусорную еду: сосиски, полуфабрикаты и прочее.





Употребляем зелень, много зелени.





Не увлекаемся фруктами, а вот ягоды – неплохо.





Ошибка при отеках – перестать пить воду! Воду пить надо, часто отеки как раз появляются в случае обезвоживания.





Убираем кофе, хотя бы на время, и смотрим, как повляило это на проблему.



