Что происходит с вашим телом во время простой прогулки

Теперь для хорошего самочувствия не надо бегать трусцой или изнурять себя тренировками. Обычная прогулка может принести пользу для физического, психического и эмоционального здоровья.





8 полезных эффектов, которые можно получить от ежедневной прогулки:





Живете дольше. Ученые обнаружили, что ежедневная ходьба связана с меньшим риском ранней смерти. Многие хронические заболевания можно предотвратить, укрепив кровеносные сосуды и тренируя сердце во время прогулки.





Укрепляете иммунитет. Гуляя, можно получать больше свежего воздуха и солнечного света, а значит и витамина D, что принесет пользу иммунитету. Доказано, что у активных людей больше естественных клеток-киллеров, которые защищают их от инфекций.





Улучшаете память. Движение стимулирует кровообращение, а значит, в мозг поступает больше кислорода. Кроме того, на свежем воздухе вы поглощаете больше кислорода и улучшаете память.





Боретесь со стрессом. Ходьба расслабляет мышцы, успокаивает нервы, снижает давление, а также стресс, что хорошо для здоровья.





Худеете. Во время ходьбы вы сжигаете калории и при этом не испытываете голода, который часто возникает из-за больших нагрузок.





Способствуете пищеварению. Прогулка активизирует мышцы живота, мягко массируются органы пищеварения. Это облегчает пищеварение и помогает бороться с перееданием.





Облегчаете боль. Ходьба стимулирует кровообращение и укрепляет опорно-двигательную систему, обеспечивает подвижность суставов. Так можно предотвратить боль при движении. Регулярные прогулки могут противодействовать потере мышечной массы, и действуют как защита от травм и хронической боли.





Выглядите моложе. Во время прогулок кожа лучше снабжается кровью и кислородом. В результате получается красивый, здоровый цвет лица.



