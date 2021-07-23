Какие фрукты помогают похудеть лучше всего

ДОКАЗАННЫЕ СВОЙСТВА ЯБЛОК И ГРУШ





Яблоко и груша – пожалуй, самые распространенные фрукты в мире. Плоды яблони и грушевого дерева не только вкусные, они также богаты микро- и макроэлементами, витаминами и антиоксидантами, необходимыми для здорового организма.





Кроме того, груша – уникальный источник флавоноидов, антоцианов, в которых организм нуждается всегда. Вместо сахарозы она содержит собит, что существенно отличает ее от других фруктов.





На фоне регулярного приема груш и яблок наблюдается снижение риска развития злокачественных новообразований, заболеваний пищеварительной и эндокринной системы. Однако у них есть ещё одно полезное свойство – они помогают бороться с лишним весом лучше остальных фруктов. Об этом сообщила британский диетолог.





О ПОЛЬЗЕ ЯБЛОК И ГРУШ





Съедая даже самое большое количество фруктов и овощей, человек остается сытым при употреблении меньших калорий. Однако одними из самых полезных фруктов по утверждениям диетолога являются яблоки и груши. Всего в одном плоде этих фруктовых деревьев содержится до 20 % суточной нормы клетчатки.





Согласно рекомендациям Лили Сауттер, худеющим необходимо использовать в своем рационе именно яблоки и груши, особенно в качестве здорового перекуса. Диетолог также отметила: в одном яблоке около 77 калорий, а в груше – 58 калорий, в то время как в излюбленных многими злаковых батончиках – 150.





СИЛА КЛЕТЧАТКИ И АНТИОКСИДАНТОВ





Фрукты и овощи имеют значимую роль в рационе правильного питания. В них содержится большое количество клетчатки, нормализующей уровень глюкозы в крови. Более того, диетолог рекомендовала есть груши и яблоки с кожурой, так как она богата антиоксидантами. Именно благодаря этому приверженцы здоровой пищи чувствуют себя сытыми и не нуждаются в потреблении сладостей. Неспроста многие отказываются от нездоровой пищи и переходят на такую диету как «сыроедение», целью которой является исключение из рациона пищи, подвергнутой тепловой обработки.



