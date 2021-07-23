Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.79
USD
27.03
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
23 июля 21, 12:29
Какие фрукты помогают похудеть лучше всего
яблоки и груши
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Регулярное употребление яблок и груш положительно скажется на работе всего организма.
ДОКАЗАННЫЕ СВОЙСТВА ЯБЛОК И ГРУШ

Яблоко и груша – пожалуй, самые распространенные фрукты в мире. Плоды яблони и грушевого дерева не только вкусные, они также богаты микро- и макроэлементами, витаминами и антиоксидантами, необходимыми для здорового организма.

Кроме того, груша – уникальный источник флавоноидов, антоцианов, в которых организм нуждается всегда. Вместо сахарозы она содержит собит, что существенно отличает ее от других фруктов.

На фоне регулярного приема груш и яблок наблюдается снижение риска развития злокачественных новообразований, заболеваний пищеварительной и эндокринной системы. Однако у них есть ещё одно полезное свойство – они помогают бороться с лишним весом лучше остальных фруктов. Об этом сообщила британский диетолог.

О ПОЛЬЗЕ ЯБЛОК И ГРУШ

Съедая даже самое большое количество фруктов и овощей, человек остается сытым при употреблении меньших калорий. Однако одними из самых полезных фруктов по утверждениям диетолога являются яблоки и груши. Всего в одном плоде этих фруктовых деревьев содержится до 20 % суточной нормы клетчатки.

Согласно рекомендациям Лили Сауттер, худеющим необходимо использовать в своем рационе именно яблоки и груши, особенно в качестве здорового перекуса. Диетолог также отметила: в одном яблоке около 77 калорий, а в груше – 58 калорий, в то время как в излюбленных многими злаковых батончиках – 150.

СИЛА КЛЕТЧАТКИ И АНТИОКСИДАНТОВ

Фрукты и овощи имеют значимую роль в рационе правильного питания. В них содержится большое количество клетчатки, нормализующей уровень глюкозы в крови. Более того, диетолог рекомендовала есть груши и яблоки с кожурой, так как она богата антиоксидантами. Именно благодаря этому приверженцы здоровой пищи чувствуют себя сытыми и не нуждаются в потреблении сладостей. Неспроста многие отказываются от нездоровой пищи и переходят на такую диету как «сыроедение», целью которой является исключение из рациона пищи, подвергнутой тепловой обработки.

Источник: https://storinka.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Прыщи: что означает их появление на разных участках лица
Лента новостей