Прыщи: что означает их появление на разных участках лица

Прыщи являются симптомом акне, затрагивающего сальные железы кожи и волосяные фолликулы. Кожные железы вырабатывают кожный жир, и когда он выходит из-под контроля, кожа покрывается прыщами. Чаще всего это происходит в период полового созревания, но из-за негативного влияния некачественного воздуха и неблагоприятных климатических условий, прыщи могут появляться в любой момент жизни и в любом возрасте.





Наиболее сильно они обычно поражают лицо, спину, зону груди, плечи. Если говорить о самых распространенных – прыщах на лице – эксперты предупреждают, что их появление на разных участках лица может обусловливаться разнообразными патологическими процессами.





Подбородок. Типичная причина их возникновения здесь – гормональные изменения. У женщин они могут возникнуть за несколько дней до начала менструации. Для снижения риска высыпаний эксперты рекомендуют есть продукты, регулирующие гормоны в организме.





Щеки. Основная причина высыпаний на щеках – это плохое качество воздуха. Прыщи появляются из-за того, что кожа контактирует с загрязняющими веществами, содержащимися в воздухе. Некоторые другие факторы, вызывающие прыщи на щеках, – это высокий уровень сахара в крови, а также проблемы с дыханием и плохая гигиена полости рта (если человек носит маску).





Лоб. Появление прыщей на этом участке лица может означать патологию в пищеварительной системе, или проблемы с печенью, повышенный уровень стресса (соответственно, стрессовых гормонов в организме).





Нос. Воспаление кожи на нем – повод проверить артериальное давление. По словам специалистов, гипертония и сердечные заболевания являются первопричиной многих случаев прыщей на носу.



