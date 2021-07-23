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Леди
Красота и здоровье
23 июля 21, 12:32
Прыщи: что означает их появление на разных участках лица
лицо
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Появление прыщей на разных участках лица может означать гормональный дисбаланс, негативное влияние загрязнения, а также скрытно протекающие заболевания.
Прыщи являются симптомом акне, затрагивающего сальные железы кожи и волосяные фолликулы. Кожные железы вырабатывают кожный жир, и когда он выходит из-под контроля, кожа покрывается прыщами. Чаще всего это происходит в период полового созревания, но из-за негативного влияния некачественного воздуха и неблагоприятных климатических условий, прыщи могут появляться в любой момент жизни и в любом возрасте.

Наиболее сильно они обычно поражают лицо, спину, зону груди, плечи. Если говорить о самых распространенных – прыщах на лице – эксперты предупреждают, что их появление на разных участках лица может обусловливаться разнообразными патологическими процессами. 

Подбородок. Типичная причина их возникновения здесь –  гормональные изменения. У женщин они могут возникнуть за несколько дней до начала менструации. Для снижения риска высыпаний эксперты рекомендуют есть продукты, регулирующие гормоны в организме.

Щеки. Основная причина высыпаний на щеках – это плохое качество воздуха. Прыщи появляются из-за того, что кожа контактирует с загрязняющими веществами, содержащимися в воздухе. Некоторые другие факторы, вызывающие прыщи на щеках, – это высокий уровень сахара в крови, а также проблемы с дыханием и плохая гигиена полости рта (если человек носит маску).

Лоб. Появление прыщей на этом участке лица может означать патологию в пищеварительной системе, или проблемы с печенью, повышенный уровень стресса (соответственно, стрессовых гормонов в организме).

Нос. Воспаление кожи на нем – повод проверить артериальное давление. По словам специалистов, гипертония и сердечные заболевания являются первопричиной многих случаев прыщей на носу.

Источник: https://storinka.com.ua/
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