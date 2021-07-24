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Леди
Красота и здоровье
24 июля 21, 13:08
Продукты от кариеса: что есть, чтобы не портить зубы
зубы
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Всем нам известно, что колоть орехи зубами идея не из самых умных и логичных.
Также каждый, кому приходилось бывать у стоматолога (то бишь реально каждый) знает, что есть список продуктов, которые способствуют кариесу (тонны шоколада, например).

Паула Мойнихэн, автор исследования "Диета, питание и профилактика стоматологических заболеваний" считает, что состояние зубов зависит не только от своевременного визита в стоматологу, но и от еды. 

Большинство исследований, проведенных с участием людей и животных доказали связь между количеством и частотой потребления различных сахаров и кариесом зубов. Хотя другие углеводы не могут быть абсолютно безупречными, эпидемиологические исследования показывают, что потребление крахмалистых продуктов питания и свежих фруктов могут значительно снизить уровень рисков развития кариеса,делится мыслями в своем исследовании Мойнихэн.

ПРОДУКТЫ ОТ КАРИЕСА

Черный  и зеленый чай

Вещества флавонолы, которые можно найти в составе чая, останавливают размножение бактерий. 
Чай содержит полифенолы, которые взаимодействуют с бактериями зубного налета. Эти вещества либо убивают, либо удерживают бактерии. Это предотвращает рост бактерий или образование кислоты, которая поражает зубы.

Фрукты и овощи, богатые клетчаткой

Американская стоматологическая ассоциация утверждает, что продукты с клетчаткой помогают поддерживать здоровье зубов и десен. Все благодаря выделению слюны, которая уменьшает действие кислот и ферментов, воздействующих на зубы. 

Сыр, молоко, обычный йогурт и другие молочные продукты

Сыр является еще одним производителем слюны. Кальций в сыре, а также кальций и фосфаты в молоке и других молочных продуктах помогают вернуть минералы, которые зубы могли потерять из-за других продуктов. Они также помогают восстановить зубную эмаль.

Киви и клубника

Благодаря витамину С замедляется расщепление коллагена на зубах и они остаются здоровыми!

Сельдерей и яблоки

Эти продукты против кариеса стимулируют выработку слюны и скрабируют эмаль, убирая все загрязненное и лишнее. 

Орехи

Натуральный источник белка и кальция, который помогает укрепить зубы. 

Источник: https://storinka.com.ua/
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