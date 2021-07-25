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Красота и здоровье
25 июля 21, 13:03
Инфекционист дала советы, как уберечься от Дельты
инфекционист
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COVID-штамм Дельта более эффективно ускользает от антител, чем другие варианты коронавируса, отметила Голубовская.
Два из 15 вариантов штамма коронавируса Дельта помогают инфекции избежать как природных, так и поствакцинальных антител. Об этом в субботу, 24 июля, сообщила ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

В то же время, по словам эксперта, еще одна мутация Дельты усиливает "прилипание" вируса к клеткам человеческого организма и способствует образованию синцития (слияние клеток с формированием многоядерной структуры с общей цитоплазмой).

"Это объясняет буквально взрывное нарастание вирусной нагрузки, что сопровождается выраженной клинической симптоматикой - повышение температуры, интоксикация, ранние вирусные пневмонии, которые могут приводить к снижению сатурации буквально на 4-5 день от дебюта клинических симптомов", - говорится в сообщении.

Голубовская отмечает, что Дельта более эффективно ускользает от антител, чем другие штаммы COVID-19. Однако, подчеркивает она, вакцинация поможет предотвратить госпитализацию после заражения этим типом инфекции.

Таким образом, инфекционист рекомендует:

встречаться с новыми штаммами вируса, имея иммунитет;
приоритет в вакцинации отдавать неиммунным, особенно из групп риска;
вакцинироваться и довакцинироваться тем, кто уже получил первую дозу;
после вакцинации усиливать средства индивидуальной защиты в течение первой недели, особенно если она приходится на период интенсивного роста заболеваемости: избегать людных мест, носить маски;
оздоровление, правильное питание, полноценный сон.

Как сообщалось, Дельта стал доминирующим штаммом в Европе. В 19 из 28 стран, которые предоставили информацию, доля выявленного штамма Дельта составляет 68,3%, тогда как на вариант Альфа приходится 22,3%.

Источник: https://korrespondent.net/
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