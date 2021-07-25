Инфекционист дала советы, как уберечься от Дельты

Два из 15 вариантов штамма коронавируса Дельта помогают инфекции избежать как природных, так и поствакцинальных антител. Об этом в субботу, 24 июля, сообщила ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.





В то же время, по словам эксперта, еще одна мутация Дельты усиливает "прилипание" вируса к клеткам человеческого организма и способствует образованию синцития (слияние клеток с формированием многоядерной структуры с общей цитоплазмой).





"Это объясняет буквально взрывное нарастание вирусной нагрузки, что сопровождается выраженной клинической симптоматикой - повышение температуры, интоксикация, ранние вирусные пневмонии, которые могут приводить к снижению сатурации буквально на 4-5 день от дебюта клинических симптомов", - говорится в сообщении.





Голубовская отмечает, что Дельта более эффективно ускользает от антител, чем другие штаммы COVID-19. Однако, подчеркивает она, вакцинация поможет предотвратить госпитализацию после заражения этим типом инфекции.





Таким образом, инфекционист рекомендует:





встречаться с новыми штаммами вируса, имея иммунитет;

приоритет в вакцинации отдавать неиммунным, особенно из групп риска;

вакцинироваться и довакцинироваться тем, кто уже получил первую дозу;

после вакцинации усиливать средства индивидуальной защиты в течение первой недели, особенно если она приходится на период интенсивного роста заболеваемости: избегать людных мест, носить маски;

оздоровление, правильное питание, полноценный сон.





Как сообщалось, Дельта стал доминирующим штаммом в Европе. В 19 из 28 стран, которые предоставили информацию, доля выявленного штамма Дельта составляет 68,3%, тогда как на вариант Альфа приходится 22,3%.



