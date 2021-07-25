Как убрать сухость под глазами: проверенные способы

Причины сухости под глазами





Некоторые негативные факторы способствуют тому, что кожа век становится сухой и теряет эластичность. И часто проблему можно заметить уже после 20-22 лет.





Погодные условия

Ультрафиолетовое излучение провоцирует гиперкератоз — особую защитную реакцию, в результате которой кожа грубеет. Важно носить солнцезащитные очки летом. Только выбирайте качественные бренды с хорошими фильтрами.





Низкая влажность воздуха и другие факторы окружающей среды

Постоянно работает обогреватель, кондиционер? Живете в промышленном городе? В таких условиях кожа становится сухой, испытывает тотальную нехватку влаги. Неудивительно, что нежные веки так реагируют на раздражители.





Неправильный уход

Кто из нас хотя бы раз не оставлял макияж на ночь? Это просто преступление против тонкой уязвимой кожи вокруг глаз! А если еще и умываться горячей водой, то проблема сухости век долго не заставит себя ждать. От сауны, горячего душа лучше отказаться.





Когда виноваты проблемы со здоровьем

Если у вас шелушение и зуд вокруг глаз, стоит убедиться, что нет аллергии или заболеваний. Запишитесь к дерматологу на консультацию, чтобы выявить себорейный, контактный дерматит, экзему или псориаз. Все эти болезни лечат вполне успешно. Иногда причина, по которой появляются ранние морщинки на веках, может крыться в гормональных проблемах. Поэтому на помощь придет еще и эндокринолог, особенно, если проблемы начались во время беременности, после родов или в пременопаузе.





Иногда виновником становится ресничный клещ. Проблему можно заподозрить, если сухость сочетается с зудом. Подобные признаки также бывают, если область под глазами поразил грибок. Существуют специальные мази, способные быстро устранить обе этих проблемы, но прописать их должен врач после сдачи анализов.





Иногда сухость кожи связана с поражениями ЖКТ. Наладить работу кишечника помогут пробиотики. Чаще всего его работа нарушается после приема антибиотиков.





Какие средства нельзя использовать при сухости под глазами?





Прежде всего, стоит отказаться от всех косметических продуктов, содержащих спирт. Лучше подобрать масла или средства с гиалуроновой кислотой, экстрактом алоэ, розовой водой. Для снятия макияжа подойдет бальзам или молочко. При умывании усилие должно быть минимальным, кожу век нельзя тереть. Уделите внимание качеству косметики, лучше использовать органические средства.





Не стоит применять плотный тональный крем. Лучше отдайте предпочтение косметическим продуктам с легкой текстурой. Если используете консилер, лучше найти гипоаллергенные бренды. Обязательно присмотрите себе качественную сыворотку и увлажняющий крем для век.





Макияж наносите только чистой кистью. Обращаться к услугам профессионального визажиста стоит как можно реже (или же приходить со своими кистями). Дневной макияж на каждый день предполагает умеренность в использовании косметических средств.





Причина того, почему возникает проблема сухости век, заключается в малом количестве потовых и сальных желез в этом месте. Кожа под глазами имеет толщину всего 1 мм. Поэтому нельзя растирать ее полотенцем, только легонько промокать!





Как питаться при сухости под глазами?





Полезный рацион должен содержать:





рыбу и морепродукты;

птицу;

овощи, фрукты и ягоды;

кокосовое масло;

семена и орехи;

ягоды годжи.





"Враги" красивой кожи вокруг глаз — кофеин, алкоголь, большое количество сахара и молока в рационе, газировка.





Не стоит соблюдать строгие диеты. Если желаете нормализовать вес, сочетайте здоровое питание с физическими нагрузками. Секрет красивой фигуры — в умеренности.





Хотите, чтобы глаза не теряли сияние молодости? Больше бывайте на свежем воздухе, достаточно спите, при работе за экраном компьютера используйте специальные защитные очки.





Народные средства от сухости кожи вокруг глаз





Желток куриного яйца смешайте с десертной ложкой оливкового масла и нанесите эту маску на 20 минут на кожу вокруг глаз.





Также можно делать маску из меда с каплей оливкового масла, но только убедившись, что нет аллергии на продукты пчеловодства.





Старое проверенное средство — сырую картофелину натереть на терке и приложить к векам.





Банан со сливочным маслом — простое средство, которое подтянет кожу век, увлажнит ее. Такую маску можно держать 25 минут.





Крупную морковь натереть на терке, добавить 2 ст. л. картофельной муки и 1 желток. Все перемешать и поставить настояться при комнатной температуре 20-30 минут. Нанести на область глаз тонким слоем, оставить на 5-10 минут на лице.





Уже после 30 лет стоит задуматься над регулярным уходом за кожей лица и век, а если она сухая — то не помешает увлажнять область вокруг глаз после 20 лет. И лучше отказаться от использования скрабов.



