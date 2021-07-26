5 мифов об артериальном давлении, которым не стоит верить

Артериальное давление – очень важный показатель нашего здоровья: его равновесием управляет множество систем организма. В первую очередь, это сердечнососудистая, нервная, эндокринная и мочевыделительная системы.





Мы же зачастую не обращаем на него внимания или пытаемся сами корректировать ситуацию. Тема давления обросла огромным количеством мифов и «полезных» советов.





Давай разберемся с некоторыми из них, потому что шутить с давлением – значит играть с огнем.





Повышение артериального давления с возрастом – это нормальное явление

МИФ! За последние несколько лет международное медицинское сообщество пересмотрело свои взгляды на уровень артериального давления. Представления о повышении артериального давления с возрастом как о нормальном явлении признаны ошибочными.





Выяснено, что минимальный риск инфарктов и инсультов имеют люди с низким артериальным давлением (до 115/75 мм рт. ст.). Независимо от того, сколько человеку лет, с возрастанием среднесуточных норм артериального давления на каждые 20 мм риск осложнений возрастает в 2 раза!





Люди годами живут с гипертонией, и ничего

МИФ! Периодически или постоянно повышенное давление крови повреждает мелкие артерии, становясь причиной нарушения работы практически всех органов. «Обстрел», которому подвергает гипертония головной мозг, сердце, глаза, почки, рано или поздно приводит к инсульту, инфаркту миокарда, сердечной и почечной недостаточности, отслойке сетчатки и слепоте.





Если ничего не предпринимать, то осложнения неотвратимы. Риск осложнений гипертонии зависит не только от степени повышения артериального давления, но и от комбинации сопутствующих факторов риска: аритмия, сахарный диабет, заболевания сосудов и др.





Головная боль не является основным показателем повышения давления

ПРАВДА! Повышенное давление может сопровождаться головными болями, слабостью, тошнотой, мельканием «мушек» перед глазами, ноющими болями в груди. Но эти симптомы проявляются далеко не всегда. Иногда головных болей нет, но появляются боли в сердце, сердцебиение, одышка. Некоторые пациенты совсем не чувствуют повышение артериального давления.





Принимать таблетки нужно только при повышенном давлении, а когда оно нормализовалось, лекарства не нужны

МИФ! Это опасное заблуждение. Лечение артериальной гипертензии должно быть постоянным и проходить под контролем врача. При повышенном давлении необходимо обязательно принимать гипотензивные (снижающие давление) препараты.





В случае нормализации давления нельзя прекращать прием лекарств, потому что как только их действие прекратится, давление снова увеличится. Если говорить о продолжительности медикаментозного лечения, гипертонию лечат не курсами по 1-2 недели, а длительно или даже всю жизнь.





Можно принимать препараты от гипертонии, которые помогли подруге

МИФ! Самолечение недопустимо! Категорически нельзя принимать гипотензивные препараты по рекомендации соседей, фармацевтов в аптеке и т. д. Каждый человек индивидуален! Пациент, страдающий гипертонией, должен регулярно посещать врача.





При назначении гипотензивной терапии специалист учитывает фактор наличия сопутствующих заболеваний (сахарного диабета, бронхиальной астмы и т. д.). При каждом варианте их сочетания с гипертонической болезнью назначается определенная схема лечения. Поэтому препарат, помогающий знакомым, для тебя может оказаться неэффективным и даже опасным.





Низкие цифры давления в молодости – залог отсутствия гипертонии в пожилом возрасте

МИФ! В данном случае подобная самонадеянность абсолютно не оправдана. В первую очередь это касается прекрасных дам. После наступления в организме женщины гормональных изменений, связанных с менопаузой, эстрогенная защита исчезает (именно эстрогены предотвращают повышение давления), и цифры давление зачастую резко ползут вверх.





Гречка поможет снизить давление

ПРАВДА! Невероятно, но всем известная гречиха – одно из наиболее целебных растений для лечения гипертонической болезни. Гипертоникам полезна не только каша, но и отвар соцветий растения, которые богаты рутином и кверцитином – флавоноидами, которые прекрасно укрепляют стенки кровеносных сосудов и улучшают их эластичность.





Профилактические меры





Артериальная гипертензия может поражать в любом возрасте (даже шестилетних детей). Не стоит ждать развития гипертонической болезни – прими меры вовремя.

Избавляйся от плохих привычек. Прекращение курения, снижение массы тела, ограничение употребления алкоголя, а также регулярные занятия физкультурой – вот лучшая профилактика.

Ограничить суточное потребление поваренной соли в пределах 6 г в сутки. При этом следует знать, что до 75 % потребляемого натрия содержится в приготовляемой пище.

Увеличь суточное употребление калия за счет свежих фруктов и овощей.





Это важно! Регулярные оздоровительные физические нагрузки (не реже четырех раз в неделю и продолжительностью не меньше 40 минут за сеанс) способствуют снижению артериального давления.



