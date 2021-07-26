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Леди
Красота и здоровье
26 июля 21, 13:01
Как увеличить губы без операций: совет косметологов
губы
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Губы можно увеличить даже без пластической операции. Есть несколько действенных и безопасных для здоровья способов.
Вот эти способы:

Зубная щетка

Это один из самых известных способов, который быстро увеличивает губы, правда, ненадолго. Возьми сухую зубную щетку с мягкой щетиной и аккуратно растирай губы, пока не почувствуешь тепло. Для этого лучше купить отдельную щетку, а не пользоваться той, которой чистишь зубы. После массажа сделай компресс: смочи салфетку ментоловым маслом и оставь на губах на 10 минут.

Массаж и компрессы

Здесь важна регулярность. Делай массаж каждый день, тогда сработает накопительный эффект и губы будут пухлыми всегда. Заверни кубик льда в ткань и помассируй губы пару минут — холод стимулирует циркуляцию крови. Затем сделай контрастный массаж: смочи ткань в горячей воде и прикладывай к губам, чередуя с кубиком льда. Распаренные губы разомни пальцами от краев к середине, сжимай и раскатывай уголки. Если делать это ежедневно перед сном, эффект появится уже через пару недель.

Скраб

Регулярное использование скраба обновит кожу, избавит от сухости, станет профилактикой старения, а помада и блеск не будут скатываться. И обязательный бонус: прилив крови и визуальное увеличение губ! Ты можешь использовать как готовый скраб для губ, так и сделать его сама, тогда он получится натуральным, без отдушек, химии и прочих добавок. Для основы выбери эксфолиант, например, молотый кофе, сахар, овсяные хлопья или пшеничные зерна. Смешай базу с маслом авокадо, оливковым или кокосовым. Если нет аллергии — добавь мед. В разных направлениях массируй губы и зону вокруг рта, затем оставь скраб на пять минут — пусть кожа напитается витаминами и полезными веществами. После скрабирования увлажни губы гигиенической помадой или кремом. Повторяй процедуру раз в 10–12 дней.

Разогревающие средства

Возьми масло мяты, перец или молотую корицу и добавь в кокосовое или оливковое масло. Затем нанеси получившуюся массу на губы на пару минут. Почувствуешь дискомфорт — тут же смой теплой водой. Ориентируйся на свои ощущения, чтобы не передержать средство, а то можешь спровоцировать ожог.

Комплекс упражнений

«С возрастом губы некоторых девушек становятся как ниточки — это происходит из-за напряжения. На лице находится множество мышц, чье состояние зависит друг от друга. Например, щечные мышцы или “мышцы смеха” опускают уголки рта, влияют на носогубные складки, нижнюю губу, морщины под уголками и на многое другое, — объясняет создатель и ведущий онлайн-курсов по фейсфитнесу Елена Каркукли. — Вы не замечаете, как часто лицо напрягается и происходят внешние деформации. Поэтому важно делать упражнения, чтобы прорабатывать мышцы, ткани и зажимы лица. Попробуй расслабляющую технику “Колпачок” и укрепляющую “Уточку”. После комплекса ты почувствуешь, как объем твоих губ увеличился».

Прежде чем приступить к упражнениям, разогрей губы — поприкусывай их пару минут, но смотри, чтобы тебе не было больно. Это усилит кровообращение, и губы будут выглядеть полнее. Делай так перед нанесением помады или блеска.

“Уточка”

Обхвати губы пальцами сверху и снизу, соединив указательные и большие. Рот слегка приоткрыт. На пару секунд вытяни губы вперед, как будто поизносишь букву «у», при этом пальцами прижимай губы к зубам, чтобы было сопротивление. Затем расслабь губы. Не убирай руки ото рта и выполни упражнение 20 раз в динамике, а потом задержись 20 раз в статике.

“Колпачок”

Возьми небольшой колпачок и зафиксируй его губами (зубы не участвуют в этом упражнении!). При этом следи, чтобы губы были расслаблены и не было складок над и под ними. Зафиксируйся в этом положении на 30 секунд и повтори это упражнение 15 раз.

Макияж

Чтобы губы казались визуально больше, используй светлые, натуральные и пастельные оттенки помад: прозрачные, розовые, светло-бежевые. Чтобы усилить этот эффект, выполни три шага:

— прорисуй контур губ телесным карандашом, немного выходя за пределы естественного;
— хайлайтером, светлым карандашом или тенями выдели впадинку над верхней губой, так называемую «арку Купидона»;
— добавь это же средство в центр губ поверх помады — светоотражающие частицы зрительно придадут объем.

Блеск для губ экстрактом перца или ментола

На самом деле нет универсального блеска, который бы работал на всех девушках одинаково. Эффект зависит от кожи губ и чувствительности. Но чтобы они все-таки точно увеличились, в составе средства должен быть экстракт перца или ментола. Легкое жжение провоцирует усиленную циркуляцию крови, и губы припухают. Иногда блески дают ощущение покалывания или холода, но не слишком надейся на эти средства. Используй их в комплексе с предыдущими шагами.

Источник: https://golos.ua/
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