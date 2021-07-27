Как с помощью полезных и простых продуктов разжижить кровь

Работа внутренних органов возможна при наличии питательных веществ и кислорода. Эту функцию выполняет кровь. Но при повышенной вязкости нарушается питание органов из-за чего фирменные элементы в прямом смысле склеиваются, что приводит к возникновению кровяных тромбов.





Основная причина густой крови – неправильное питание. Симптомами этой напасти могут быть быстрая утомляемость, ухудшение памяти и раздражительность. О том, какие продукты разжижают кровь и препятствуют возникновению тромбов, рассказываем, опираясь на официальные медицинские источники.





ЧЕСНОК

В чесноке содержатся фитонциды, которые оказывают оздоровительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Чеснок нейтрализует шлаки и токсины и тем самым предотвращает возникновение кровяных тромбов.





ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Витамин С находится в черной ягоде, которая также богата медью, серой, серебром. К тому же витамина С содержится и в листьях смородины. Примечательно также, что ягода способна повысить тонус сосудов, а также укрепить сердечную мышцу.





РЫБА

Польза такого продукта, как рыба заключается в жирных кислотах Омега-3. В ЖК особенно нуждается головной мозг. При употреблении продуктов с их содержанием активизируются обменные функции между мембранами клеток. Такие позитивные изменения предупреждают возникновение тромбоза.





ИМБИРЬ

Имбирь один из лучших натуральных разжижителей крови - он понижает давление и обеспечивает нормализацию кровотока. Однако если употреблять имбирь редко и в минимальной дозировке, продукт оказывает лишь профилактическое действие и не устраняет вязкость крови.





ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

Льняное масло - еще один источник омега-3 жирных кислот. Среди других растительных продуктов оно считается самым полезным.





ГОРЧИЦА

Горчица – ещё один продукт, в котором содержится омега-3 и витамин В6, которые обеспечивают:





снижение вязкости крови;

очищение кровеносной системы;

укрепление сосудов.





Врачи рекомендуют лицам, предрасположенным к тромбообразованию, чаще употреблять горчицу в виде пасты или добавлять ее семена в блюда.





ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ПРОДУКТЫ





Говоря о полезных продуктах, нормализующих процесс разжижения крови, невозможно не упомянуть и такие, которые влияют на сгущение крови. К таким относятся:





хлебобулочные изделия;

пирожные;

консервы;

колбасы;

кисломолочные продукты;

молоко.





Также не рекомендуется употреблять продукты, в составе которых содержится большое количество витамина К. Именно он провоцирует повышение свертываемости крови.



