Как нарушить правила диеты и не навредить здоровью

Но эти достаточно жесткие правила, оказывается, можно абсолютно спокойно нарушать.





«ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЖИНА ПОСЛЕ ШЕСТИ»

Возможно кому-то такое ограничение дается легко, а кто-то не может уснуть, чтобы не закинуть в пустой желудок чего-нибудь вкусненького. Диетологи отмечают: для того чтобы сбросить лишний вес не имеет значение время приема пища. Главное, это количество калорий, которые вы потребляете течение дня. Так что кушайте на ночь, самое главное ешьте осознанно, чтобы удовлетворить реальный голод.





«ТОЛЬКО ОБЕЗЖИРЕННЫЕ ПРОДУКТЫ»

Ни в коем случае, останавливают диетологи. Организму жиры необходимы, от них зависит выработка наших гормонов и многое другое. Полный отказ нанесет вред, и вы полностью лишите себя макроэлементов. Включите в свой рацион разумное количество жира, например, орехи, авокадо, оливковое масло.





«СЖИГАЕМ КАЛОРИИ С ПОМОЩЬЮ УПРАЖНЕНИЙ»

Не факт, что доведенные до изнеможения физическими нагрузками, вы быстро сбросите ненавистные килограммы. Лучше, утверждают диетологи, больше двигаться и умеренно заниматься. Больше ходите пешком, ездите на велосипеде. Чтобы сбросить вес нужно сжигать около 200-600 калорий в день.





«ЧТОБ ПОХУДЕТЬ, НУЖНО ПРОПУСКАТЬ ПРИЕМЫ ПИЩИ»

Лучше не голодать. Просто ешьте разумными порциями с равными интервалами в течение дня, например, каждые 3-4 часа и включите два перекуса. Тогда ваш метаболизм станет работать максимально эффективно.





«ЗАБУДЬТЕ ОБ УГЛЕВОДАХ»

Углеводы необходимы нашему организму, так же как и жиры. Но это не значит, что нужно поедать белый хлеб, хлопья и сладости в неимоверных количествах. Даже если вы сели на диету, ваше питание должно быть полноценным. Просто вам нужно уменьшить потребление обработанных углеводов, сделать выбор в сторону цельных продуктов: цельнозерновой хлеб, овощи, бобовые и т.д.





«ПЕРЕСТАНЬТЕ СЕБЯ БАЛОВАТЬ ВКУСНЯШКАМИ»

Не стоит так себя истязать, утверждают диетологи. Просто ешьте любимые продукты в умеренных количествах. Нужно позволять себе небольшие удовольствия. Просто снижайте их количество в рационе. Так вы постепенно устраните зависимость от «неправильной» еды и избежите срывов.



