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Леди
Красота и здоровье
28 июля 21, 13:22
Почему не следует злоупотреблять сыром
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Несмотря на то, что сыр содержит много витаминов и полезных веществ, злоупотреблять им не рекомендуется.
Американский специалист Тоби Амидор рассказала, чем это может грозить здоровью

По словам врача, сыр — вкусный и питательный продукт, но употреблять его в большом количестве не стоит (свыше трех порций в сутки), иначе могут возникнуть следующие проблемы со здоровьем:

Увеличение веса

Сыр — калорийный продукт, который при регулярном употреблении может увеличить процент висцерального или внутреннего жира. Того самого, который откладывается, в основном, в брюшной полости и на талии.

Проблемы ЖКТ

Злоупотребление сыром может спровоцировать нарушения желудочно-кишечного тракта (вздутие, дискомфорт в желудке и т. д.). Кроме того, в составе продукта нет клетчатки, поэтому он может стать причиной запоров.

Нарушения в работе сердца

Специалист отметила, что разные виды сыра богаты  насыщенными жирами, которые способны повысить в организме уровень «плохого» холестерина, вызвав тем самым проблемы с сердечно-сосудистой системой. Лучше отдать предпочтение белым видам сыра.

Источник: https://changeua.com/
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