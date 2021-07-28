Почему не следует злоупотреблять сыром

Американский специалист Тоби Амидор рассказала, чем это может грозить здоровью





По словам врача, сыр — вкусный и питательный продукт, но употреблять его в большом количестве не стоит (свыше трех порций в сутки), иначе могут возникнуть следующие проблемы со здоровьем:





Увеличение веса





Сыр — калорийный продукт, который при регулярном употреблении может увеличить процент висцерального или внутреннего жира. Того самого, который откладывается, в основном, в брюшной полости и на талии.





Проблемы ЖКТ





Злоупотребление сыром может спровоцировать нарушения желудочно-кишечного тракта (вздутие, дискомфорт в желудке и т. д.). Кроме того, в составе продукта нет клетчатки, поэтому он может стать причиной запоров.





Нарушения в работе сердца





Специалист отметила, что разные виды сыра богаты насыщенными жирами, которые способны повысить в организме уровень «плохого» холестерина, вызвав тем самым проблемы с сердечно-сосудистой системой. Лучше отдать предпочтение белым видам сыра.



