Что будет, если съедать один огурец каждый день

Огурцы — идеальный продукт для летнего рациона, поскольку на 95% они состоят из воды, а значит утоляют и голод, и жажду. Но можно ли употреблять их каждый день? Как это может отразиться на состоянии организма?





Известно, что в составе огурца есть витамины А, С, В, Е, а также калий, фосфор, магний и другие микроэлементы. В основном они содержатся в кожуре овоща, поэтому эксперты не рекомендуют ее срезать при употреблении.





Эксперт Пулок Мукерджи из Университета Джадавпер отметил, что огурец отлично подойдет тем, кто стремится избавиться от лишнего веса, поскольку продукт богат клетчаткой и имеет отрицательную калорийность. Более того, огурец содержит тартроновую кислоту, которая препятствует образованию жира.





При регулярном употреблении овоща в организме может снизиться уровень сахара, очиститься сосуды и улучшиться состав крови. Более того, 1-2 огурца в день положительно отразятся на работе желудочно-кишечного тракта, в частности улучшится перистальтика кишечника.





Согласно данным исследователей, частое употребление огурцов снижает риск апатии и депрессии, потому что этот продукт способствует выработке серотонина (гормона радости). Этот овощ придаст энергии и бодрости.





Кроме того, огурцы помогают бороться с отечностью, нормализуют давление и сердечный ритм. Также их употребление положительно влияет на состояние кожи (проходят высыпания, сухость и покраснения).





Но стоит помнить, что любой продукт имеет противопоказания. Огурцами не стоит злоупотреблять при гастрите, колитах и язве желудка, поскольку сок этого овоща может повысить уровень кислотности желудка.



