Способы избавиться от морщин на шее

Состояние кожи на шее больше всего указывает на ваш возраст. Сохранить вид шеи молодым и здоровым можно и без уколов красоты, филлеров, дорогих массажей. Вам помогут 6 простых способов, которые не требуют затрат и являются действенными, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.





О коже в области шеи и декольте следует заботиться не меньше, чем о лице. Кроме ежедневного увлажнения и питания, воспользуйтесь другими методами для борьбы с морщинами на шее.





6 способов избавиться от морщин на шее





Сон в правильной позе. Шее больше всего вредит сон на боку. Ведь таким образом подбородок естественно опускается к груди, а это стимулирует формирование морщин, которые еще называют «кольцевыми». Чтобы избежать этого можно приобрести ортопедическую подушку и спать на спине. В противном случае, если невозможно отказаться от сна на боку, то начинайте каждый день с гимнастики для шеи, разминая мышцы плечевого пояса и участки, где может формироваться второй подбородок. Наиболее эффективными являются упражнения, которые предусматривают выдвижение языка или закручивание его кончика к небу.





Качественный крем. Кожа на шее гораздо тоньше, чем на лице. Поэтому она быстрее теряет влагу, больше поддается негативному влиянию солнечных лучей. Чтобы предотвратить появление морщин на шее, наносите на этот участок солнцезащитное средство минимум 2 раза в день, а также пользуйтесь питательным кремом, ища в его составе пептиды и витамин A.





Контроль веса. Если внезапно потерять несколько лишних килограммов, то кожа на шее начнет свисать и превратится в «пергамент». Если вы решаете похудеть, то не забывайте следить, чтобы потеря веса была умеренной (тогда коллагеновые волокна успеют сократиться). Дерматологи считают, что минус 2 – 3 килограмма в месяц – это норма.





Самомассаж. Привести в тонус мышцы шеи можно с помощью простых техник массажа. В процессе важно все движения направлять вверх. Старым и проверенным простым способом сделать эффективный самомассаж является постукивание по коже подбородка тыльной стороной ладони.





Фитнес для шеи. Такое упражнение также является простым и действенным. Чтобы его повторить, зажмите губами карандаш и рисуйте им горизонтальную восьмерку или знак бесконечности, а затем – вертикальную. Старайтесь выполнять упражнение в течение 5 минут ежедневно.





Правильная осанка. Каждый час выполняйте такую ​​манипуляцию: опустите плечи и откиньте голову назад. Задержитесь так на 2 – 3 минуты, а затем покрутите головой.



