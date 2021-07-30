Какие добавки полезны с чаем: совет диетологов

На это дали ответ диетологи.





В идеале — ни с чем. Чай — вполне самостоятельный напиток с высоким содержанием различных полезных веществ. В чайном листе содержатся аскорбиновая, никотиновая и пантотеновая кислоты, которые стабилизируют обменные процессы в организме, ускоряют расщепление жиров и снижают уровень холестерина в крови. Кроме того, чай богат растительными антиоксидантами флавоноидами и тонизирующими теином и кофеином.





Есть сладости или любую другую еду с чаем не рекомендуется. Воспринимайте чаепитие, как отдельный полноценный прием пищи. Но если «просто чай» вам не нравится, пробуйте вот эти добавки.





Имбирь





В зеленый чай специалисты рекомендуют добавлять имбирь: активное вещество гингерин, содержащееся в корне имбиря, не только лучше активизируется при высоких температурах, но и повышает эффективность антиоксидантных соединений в чае. Напиток получится действительно бодрящий, поможет ускорить обменные процессы в организме и замедлить старение.





Лимон





Черный чай с лимоном, как в детстве, — банальный, но один из самых полезных вариантов. Растительные соединения в чае в два раза облегчают организму усвоение аскорбиновой кислоты из лимона. Главное, избавьтесь от привычки добавлять в напиток сахар — от него точно никакой пользы не будет.





Молоко





Молоко — очень питательный продукт, богатый белком, кальцием и калием, которые необходимы для здоровья костей и нормальный регенерации тканей. Когда вы добавляете молоко в чай, вы объединяете его питательные свойства с антиоксидантами чая. Многие исследования подтверждают эффективность такого тандема в борьбе с высоким холестерином и для очистки кровеносных сосудов. Чай с молоком поможет вам взбодриться, не раздражая при этом слизистые ЖКТ, как это делает кофе. Матча-латте станет гораздо более здоровым выбором для вашего желудка, а взбодрит не хуже обычного кофейного варианта.



