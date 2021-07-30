5 мифов о правильном питании

В погоне за идеальной фигурой мечты мы прибегаем к различным методам. Самыми распространенными являются правильное питание и всевозможные диеты. На просторах интернета можно увидеть множество советов по тому, как, что и когда нужно есть, чтобы похудеть или просто быть здоровым. Но мало кто знает, что не все способы дают стопроцентный результат. Врач-диетолог Альбина Комиссарова развеяла пять самых распространенных мифов о здоровом питании.





УГЛЕВОДЫ НА НОЧЬ – МОЖНО!

По словам врача, углеводы усваиваются в организме человека одинаково быстро вне зависимости от времени суток. Поэтому на вопрос «вредно ли есть углеводы на ночь?» Комиссарова ответила «нет». Важно лишь то, какое количество высокоуглеводных продуктов вы съедите. Но не стоит переполнять свой желудок перед сном, это чревато неприятными последствиями.





НЕ ХОЧЕШЬ – НЕ ПЕЙ

Пресловутые два литра воды в день, кажется, уже снятся всем худеющим. Вода запускает метаболизм, выводит шлаки и токсины, помогает быстрее худеть. Однако, Комиссарова советует не заставлять себя выпивать определенное количество воды в сутки. «Не существует норм потребления воды. Есть нормы потребления жидкости, это и вода и все безалкогольные, лучше несладкие напитки. А также еда», – написала она.





ЗАВТРАК ОТДАЙ ДРУГУ

Диетолог сказала, что завтрак – не самый важный прием пищи, как об этом кричат из всех чайников. Если нет желания завтракать, то его можно смело пропустить и не переживать за незапущенные обменные процессы. На сегодняшний день у диетологов нет данных, однозначно подтверждающих или опровергающих вред отказа от утреннего приема пищи. Комиссарова считает, что, если человек привык не завтракать, то не нужно себя заставлять и тем самым потреблять лишние килокалории. Главное, по словам врача, получать удовольствие от еды.





ЕШЬ СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ

Диетолог считает, что, придерживаясь здорового питания, можно и нужно есть, сколько хочется. Количество приемов пищи в сутки на похудении никак не сказывается. Вы можете поесть пять раз или ограничиться тремя приемами пищи – это неважно. Главное – следить за объемом вашей порции, он не должен превышать нормы.





Комиссарова также поделилась, что считает такие ритуалы, как вода с лимоном утром или прием биологически активных добавок до и после тренировок – пустой тратой времени и денег. Она убеждена в том, что сбросить лишние килограммы можно и без этого.



