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Леди
Красота и здоровье
31 июля 21, 12:42
Продукт, сжигающий жир во время сна
яичный белок
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В организме до полуночи вырабатывается сжигающий жир гормон — соматотропин.
Врач — диетолог-эндокринолог Анжелика Чиж уверяет, что для сброса веса вовсе не обязательно ложиться спать на голодный желудок. О том, что лучше всего съесть перед сном, она рассказала порталу "Доктор Питер".

Специалист отметила, что в организме до полуночи вырабатывается сжигающий жир гормон — соматотропин.

"Для его выработки надо сделать два шага. Первый шаг — съесть перед сном два отварных яичных белка. Второй шаг — лечь спать до 11 часов вечера. Утром на весах — минус 300 граммов", — заявила она.

Также медик перечислила продукты, от которых не следует отказываться даже при диете. В первую очередь к ним относятся содержащие белок продукты: курица, индейка, рыба, яйцо, нежирное мясо. Они важны для укрепления костей и иммунной системы, улучшения кожи и выработки гормонов.

Кроме того, нельзя забывать о клетчатке, которой богаты фрукты, овощи, бобовые, злаки и зелень. Именно эти пищевые волокна отвечают за нормальное функционирование пищеварительной системы, сохранение чувства сытости, профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и рака. Также эндокринолог напомнила о важности поддержания водного баланса.

Источник: https://charter97.org/
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