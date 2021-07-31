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Леди
Красота и здоровье
31 июля 21, 12:45
От токсинов: назван простой, но полезный утренний напиток
вода с куркумой
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Считается, что этот простой, но полезный напиток стоит употреблять утром натощак. При этом одного стакана будет вполне достаточно.
Речь идет о воде с куркумой. Это одна из самых популярных специй в мире, произрастающая в Индии и юго-восточной части Азии. От чего защитит этот напиток?

ОТ ТОКСИНОВ
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition Disorders & Therapy, куркума является одним из многих природных средств, которые могут помочь вам избавиться от вредных токсинов. Он очищает организм и его жизненно важные органы, особенно когда употребляется в сочетании с водой, чаем или молоком.

ОТ ПРОСТУДЫ
Куркума – отличное средство против простуды и гриппа. В исследовании, также опубликованном в журнале Nutrition Disorders & Therapy, говорилось, что куркумин укрепляет иммунную систему. Кроме того, он обладает мощными антимикробными и противовирусными свойствами.

Источник: https://storinka.com.ua/
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