От токсинов: назван простой, но полезный утренний напиток

Речь идет о воде с куркумой. Это одна из самых популярных специй в мире, произрастающая в Индии и юго-восточной части Азии. От чего защитит этот напиток?





ОТ ТОКСИНОВ

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition Disorders & Therapy, куркума является одним из многих природных средств, которые могут помочь вам избавиться от вредных токсинов. Он очищает организм и его жизненно важные органы, особенно когда употребляется в сочетании с водой, чаем или молоком.





ОТ ПРОСТУДЫ

Куркума – отличное средство против простуды и гриппа. В исследовании, также опубликованном в журнале Nutrition Disorders & Therapy, говорилось, что куркумин укрепляет иммунную систему. Кроме того, он обладает мощными антимикробными и противовирусными свойствами.



