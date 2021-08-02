Важность мелатонина для здоровья

Об этом во время программы «Право на Голос» в информационном агентстве Голос UA рассказала врач-педиатр Марина Шакотько.





«Люди подвержены колебаниям дня и ночи, и поэтому перевод времени всегда сопряжен с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, есть этому весомые доказательства», – сообщила врач.





Перевод времени всегда был обусловлен экономическими проблемами, затратами на электроэнергию и т.д.





«В организме человека есть внутренние часы – это гормон мелатонин, очень важный гормон, его принимают люди с нарушением сна. Именно гормон мелатонин определяет, когда день и ночь, к примеру, у новорожденных детей, нет этого гормона и они практически до трех месяцев получают его через грудное молоко», – объяснила эксперт.





По словам педиатра, взрослые очень зависимы от колебания мелатонина, его выделение начинается в 10 вечера и длится до двух часов ночи, желательно, чтобы в эти часы человек спал.





«Мелатонин – это гормон, который говорит нам не только, когда спать и просыпаться, это гормон, который поддерживает в определенном состоянии иммунную систему, он отвечает за состояние – кожи, волос, ногтей, его также можно назвать гормоном красоты», – отметила врач.





Поэтому состояние кожи, волос и ногтей восстанавливается именно в определенные часы сна.





«Когда у человека смещается время отхода ко сну, до 11-12 часов ночи, соответственно, мелатонин падает, может возникнуть состояние хронической усталости, ухудшение внутреннего и внешнего состояния», – подчеркнула эксперт.



