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Красота и здоровье
3 августа 21, 12:40
Популярный завтрак: 4 неожиданных побочных эффекта авокадо
авокадо
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Авокадо в последнее время превратился в один из главных символов здорового питания.
Причина в том, что в нем содержится большое количество мононенасыщенных жиров и других полезных питательных веществ. Однако употребление слишком большого количества авокадо может вызвать неприятные побочные эффекты, о которых большинство не догадывается.

МИГРЕНИ
Авокадо содержат много тирозина – это такая аминокислота, которая естественным образом расщепляется в организме на тирамин. Исследования показали, что именно он вызывает мигрени, а также повышает артериальное давление. По данным Национального фонда головной боли, авокадо является одним из продуктов, которые следует "употреблять с осторожностью".

СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА (СРК)
В авокадо много натуральных подсластителей, которые используются в жевательных резинках, диетических напитках и мороженом. Речь идет о сорбитоле, который не всасывается в кровоток, а попадает в кишечник пишет Eat This Not That. Поэтому продукт может вызвать синдром раздраженного кишечника, дискомфорт или вздутие живота.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
При большом количестве авокадо в рационе у некоторых людей может развиться аллергическая реакция, например, зуд в ротовой полости или в горле. Как утверждается в исследовании, опубликованном в журнале Biochemical Society Transactions, 30-50% тех, кто страдает от аллергии на латекс, также чувствительны к авокадо.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЕСА
Авокадо – достаточно калорийный продукт, рассказывает диетолог Лиза Московиц, генеральный директор NY Nutrition Group. Несмотря на его полезные питательные свойства, чрезмерное употребление авокадо (более одной штуки в день) может привести к увеличению жировых отложений.

Источник: https://storinka.com.ua/
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